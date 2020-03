Vláda zpřísnila krizová opatření, na veřejnosti můžeme být nejvýše po dvou

Ministerstvo zdravotnictví přitvrzuje v opatřeních. Lidé mohou být na veřejně dostupných místech maximálně po dvou a to až do 1. dubna. Prodloužení a rozšíření dřívějších omezení platí od úterka, oznámené ale bylo až ve středu. Cesty na chalupy ministerstvo stále důrazně nedoporučuje, to ale platí už od poloviny března.