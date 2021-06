V úterý přibylo 475 nově nakažených, o čtvrtinu méně než před týdnem

Je to nejnižší úterní nárůst od konce loňského srpna. Zatímco před dvěma týdny v úterý bylo nově nakažených 1 200, před týdnem jich bylo o polovinu méně, 658. Toto úterý je číslo ještě nižší, hygienici zaznamenali 475 nových případů. Na úrovni okresů je situace nejhorší na Českokrumlovsku a na Šumpersku.

Epidemie je v Česku stále na ústupu. V neděli byl počet nových nákaz dokonce nejnižší od srpna loňského roku.



Od začátku epidemie loni v březnu se novým typem koronaviru v Česku prokazatelně nakazilo více než 1,66 milionu lidí. Přibližně 97,5 procenta z nich už se uzdravilo. Naopak přes 30 tisíc lidí s covidem zemřelo.

V květnu umíralo v průměru více než 20 lidí denně, v posledních dnech už bylo obětí méně než deset. Na pondělí připadají dva zemřelí, při dalších aktualizacích se ale tento údaj může zvýšit. Zdravotníci již aplikovali přes 5,3 milionu dávek očkování.



Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, mírně kleslo na 0,78. Pod zlomovou hodnotou 1,0 se drží od poloviny dubna. Pokud je hodnota reprodukčního čísla nižší než jedna, šíření nákazy zpomaluje.



Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní 100 případů na 100 tis.

75 případů na 100 tis.

50 případů na 100 tis.

25 případů na 100 tis. 28celá ČR 31. 5. Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 303 22,9 Případů 1. 6. 46 3,5 Aktivních případů: 5165 390,0 Mrtvých 2647 199,9 Benešov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17 17,1 Případů 1. 6. 1 1,0 Aktivních případů: 173 174,0 Mrtvých 349 351,1 Beroun absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 22 23,1 Případů 1. 6. 9 9,5 Aktivních případů: 216 227,2 Mrtvých 157 165,2 Kladno absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 25 15,0 Případů 1. 6. 3 1,8 Aktivních případů: 462 277,5 Mrtvých 429 257,7 Kolín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7 6,8 Případů 1. 6. 1 1,0 Aktivních případů: 255 248,5 Mrtvých 307 299,2 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 30 39,6 Případů 1. 6. 5 6,6 Aktivních případů: 292 385,1 Mrtvých 208 274,3 Mělník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15 13,7 Případů 1. 6. 1 0,9 Aktivních případů: 179 163,8 Mrtvých 337 308,3 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 21 16,1 Případů 1. 6. 2 1,5 Aktivních případů: 158 121,2 Mrtvých 406 311,4 Nymburk absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 23 22,8 Případů 1. 6. 2 2,0 Aktivních případů: 212 210,1 Mrtvých 287 284,5 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 36 19,4 Případů 1. 6. 6 3,2 Aktivních případů: 250 135,0 Mrtvých 276 149,0 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 56 37,5 Případů 1. 6. 7 4,7 Aktivních případů: 336 225,0 Mrtvých 192 128,6 Příbram absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 19 16,5 Případů 1. 6. 3 2,6 Aktivních případů: 354 307,5 Mrtvých 195 169,4 Rakovník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 11 19,8 Případů 1. 6. 1 1,8 Aktivních případů: 116 208,8 Mrtvých 176 316,8 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 121 61,8 Případů 1. 6. 18 9,2 Aktivních případů: 722 368,5 Mrtvých 472 240,9 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 41 66,6 Případů 1. 6. 5 8,1 Aktivních případů: 371 602,7 Mrtvých 181 294,0 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 23 25,4 Případů 1. 6. 3 3,3 Aktivních případů: 415 457,6 Mrtvých 324 357,3 Písek absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 19 26,5 Případů 1. 6. 5 7,0 Aktivních případů: 347 484,7 Mrtvých 182 254,2 Prachatice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6 11,8 Případů 1. 6. 0 0,0 Aktivních případů: 229 449,2 Mrtvých 166 325,6 Strakonice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4 5,7 Případů 1. 6. 0 0,0 Aktivních případů: 332 469,1 Mrtvých 230 325,0 Tábor absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 13 12,7 Případů 1. 6. 0 0,0 Aktivních případů: 549 535,1 Mrtvých 400 389,9 Domažlice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6 9,7 Případů 1. 6. 2 3,2 Aktivních případů: 873 1406,7 Mrtvých 183 294,9 Klatovy absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 39 45,1 Případů 1. 6. 17 19,7 Aktivních případů: 349 403,9 Mrtvých 306 354,1 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 33 17,0 Případů 1. 6. 9 4,6 Aktivních případů: 629 323,8 Mrtvých 500 257,4 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 12 18,9 Případů 1. 6. 1 1,6 Aktivních případů: 131 206,3 Mrtvých 205 322,9 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10 12,5 Případů 1. 6. 1 1,3 Aktivních případů: 360 450,1 Mrtvých 221 276,3 Rokycany absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 24 48,6 Případů 1. 6. 5 10,1 Aktivních případů: 120 243,2 Mrtvých 200 405,3 Tachov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9 16,6 Případů 1. 6. 1 1,8 Aktivních případů: 238 438,0 Mrtvých 221 406,7 Cheb absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1 1,1 Případů 1. 6. 0 0,0 Aktivních případů: 289 315,4 Mrtvých 548 598,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10 8,7 Případů 1. 6. 0 0,0 Aktivních případů: 464 404,1 Mrtvých 454 395,4 Sokolov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3 3,4 Případů 1. 6. 1 1,1 Aktivních případů: 364 412,6 Mrtvých 421 477,3 Děčín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 39 30,1 Případů 1. 6. 6 4,6 Aktivních případů: 513 396,0 Mrtvých 434 335,0 Chomutov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 41 32,8 Případů 1. 6. 7 5,6 Aktivních případů: 902 721,9 Mrtvých 379 303,3 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 23 19,2 Případů 1. 6. 5 4,2 Aktivních případů: 706 590,0 Mrtvých 363 303,3 Louny absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15 17,3 Případů 1. 6. 1 1,2 Aktivních případů: 478 551,4 Mrtvých 265 305,7 Most absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 30 26,9 Případů 1. 6. 1 0,9 Aktivních případů: 449 401,9 Mrtvých 392 350,9 Teplice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 35 27,1 Případů 1. 6. 4 3,1 Aktivních případů: 575 445,5 Mrtvých 317 245,6 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 31 26,0 Případů 1. 6. 8 6,7 Aktivních případů: 408 341,9 Mrtvých 269 225,4 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 41 39,7 Případů 1. 6. 7 6,8 Aktivních případů: 291 281,7 Mrtvých 356 344,6 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 29 32,0 Případů 1. 6. 6 6,6 Aktivních případů: 53 58,5 Mrtvých 325 358,5 Liberec absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 67 38,1 Případů 1. 6. 11 6,3 Aktivních případů: 194 110,5 Mrtvých 407 231,7 Semily absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7 9,4 Případů 1. 6. 1 1,3 Aktivních případů: 19 25,6 Mrtvých 183 247,0 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 21 12,8 Případů 1. 6. 5 3,0 Aktivních případů: 394 239,8 Mrtvých 386 235,0 Jičín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4 5,0 Případů 1. 6. 0 0,0 Aktivních případů: 193 241,1 Mrtvých 221 276,1 Náchod absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10 9,1 Případů 1. 6. 2 1,8 Aktivních případů: 331 301,0 Mrtvých 447 406,5 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 18 22,7 Případů 1. 6. 3 3,8 Aktivních případů: 284 357,8 Mrtvých 188 236,8 Trutnov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4 3,4 Případů 1. 6. 0 0,0 Aktivních případů: 233 197,5 Mrtvých 470 398,4 Chrudim absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15 14,3 Případů 1. 6. 2 1,9 Aktivních případů: 307 293,5 Mrtvých 284 271,5 Pardubice absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 22 12,5 Případů 1. 6. 1 0,6 Aktivních případů: 834 475,4 Mrtvých 433 246,8 Svitavy absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 24 23,0 Případů 1. 6. 3 2,9 Aktivních případů: 564 540,6 Mrtvých 307 294,3 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 18 13,0 Případů 1. 6. 3 2,2 Aktivních případů: 633 457,8 Mrtvých 367 265,4 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 46 48,5 Případů 1. 6. 3 3,2 Aktivních případů: 223 234,9 Mrtvých 321 338,2 Jihlava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 39 34,3 Případů 1. 6. 4 3,5 Aktivních případů: 288 253,5 Mrtvých 307 270,2 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15 20,7 Případů 1. 6. 0 0,0 Aktivních případů: 224 309,8 Mrtvých 216 298,7 Třebíč absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17 15,3 Případů 1. 6. 4 3,6 Aktivních případů: 458 413,3 Mrtvých 254 229,2 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 32 27,1 Případů 1. 6. 1 0,8 Aktivních případů: 611 517,1 Mrtvých 234 198,0 Blansko absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 33 30,2 Případů 1. 6. 5 4,6 Aktivních případů: 622 569,9 Mrtvých 390 357,4 Brno-město absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 96 25,2 Případů 1. 6. 8 2,1 Aktivních případů: 1408 369,2 Mrtvých 788 206,6 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 51 22,7 Případů 1. 6. 6 2,7 Aktivních případů: 1013 450,9 Mrtvých 472 210,1 Břeclav absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 34 29,2 Případů 1. 6. 2 1,7 Aktivních případů: 658 565,8 Mrtvých 365 313,9 Hodonín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 30 19,5 Případů 1. 6. 2 1,3 Aktivních případů: 1373 891,9 Mrtvých 491 318,9 Vyškov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16 17,3 Případů 1. 6. 3 3,3 Aktivních případů: 743 805,2 Mrtvých 333 360,9 Znojmo absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 22 19,2 Případů 1. 6. 4 3,5 Aktivních případů: 876 766,1 Mrtvých 388 339,3 Jeseník absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4 10,5 Případů 1. 6. 0 0,0 Aktivních případů: 84 221,2 Mrtvých 139 366,1 Olomouc absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 54 22,9 Případů 1. 6. 6 2,5 Aktivních případů: 1112 472,2 Mrtvých 658 279,4 Prostějov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 36 33,1 Případů 1. 6. 1 0,9 Aktivních případů: 383 352,5 Mrtvých 243 223,7 Přerov absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 36 27,8 Případů 1. 6. 2 1,5 Aktivních případů: 366 282,6 Mrtvých 273 210,8 Šumperk absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 82 68,1 Případů 1. 6. 11 9,1 Aktivních případů: 547 454,3 Mrtvých 288 239,2 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 48 45,6 Případů 1. 6. 14 13,3 Aktivních případů: 335 318,0 Mrtvých 287 272,4 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 65 45,7 Případů 1. 6. 9 6,3 Aktivních případů: 541 380,4 Mrtvých 313 220,1 Vsetín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 54 37,7 Případů 1. 6. 17 11,9 Aktivních případů: 607 423,5 Mrtvých 365 254,6 Zlín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 69 36,0 Případů 1. 6. 9 4,7 Aktivních případů: 683 356,4 Mrtvých 561 292,7 Bruntál absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16 17,5 Případů 1. 6. 2 2,2 Aktivních případů: 525 573,2 Mrtvých 301 328,6 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 84 39,1 Případů 1. 6. 14 6,5 Aktivních případů: 1194 556,2 Mrtvých 582 271,1 Karviná absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 73 29,6 Případů 1. 6. 11 4,5 Aktivních případů: 1128 457,9 Mrtvých 740 300,4 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 24 15,8 Případů 1. 6. 3 2,0 Aktivních případů: 653 430,8 Mrtvých 304 200,6 Opava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 81 46,0 Případů 1. 6. 14 7,9 Aktivních případů: 1054 598,1 Mrtvých 474 269,0 Ostrava absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 114 35,6 Případů 1. 6. 23 7,2 Aktivních případů: 1869 583,8 Mrtvých 921 287,7

Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Hygienici provedli 22 774 PCR testů, antigenních je za úterý vykázáno 142 634.



V noci ze čtvrtka na pátek se otevírá registrace k očkování pro osoby starší šestnácti let. Nyní se mohou registrovat lidé starší třiceti let. Již v létě by se ale mohly začít očkovat i děti, Evropská komise totiž v pátek schválila nasazení vakcíny od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku 12 až 15 let. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová dříve uvedla, že očkování dětí nad dvanáct let by se mohlo spustit na konci června.