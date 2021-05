Přibylo 695 nakažených, asi o třetinu méně než před týdnem

Pondělní číslo je asi o třetinu nižší, než byl počet nakažených v prvním pracovním dnu před týdnem. Nyní přibylo 695 nových případů, minulé pondělí to bylo 1131 lidí.

V neděli přibylo 197 nakažených. Bylo to nejméně od 23. srpna. Nejhorší stav je nyní v okresech Česká lípa a Šumperk.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví se v pondělí z nákazy vyléčilo 64 lidí. Čtyři lidé s covidem-19 zemřeli.

31. květen přinese další rozvolnění

Vláda v pondělí rozhodla o tom, že lidé budou mít od června jednou za měsíc zdarma nárok na dva PCR testy plus na čtyři testy antigenní. Od 31. května se také otevřou venkovní bazény na 50 procent kapacity. Řekl to po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger. „Dovnitř se bude smět jenom do šaten,“ uvedl ministr. Tedy nikoli do sprch.



Budou se také moci konat skupinové prohlídky v muzeích a památkách pro nejvýše deset lidí nebo až 30 lidí s potvrzením o prodělaném covidu, o testu či očkování. Od konce května budou také umožněny školy v přírodě. Sport venku bude až pro 150 lidí, uvnitř pro 75 lidí. Do 30 lidí budou mít umožněnou činnost pěvecké sbory.



Od 14. června podle Babiše budou moci fungovat restaurace i uvnitř a otevřou šatny ve fitness centrech.