V úterý dosud přibylo 3906 nakažených covidem. V pondělí zemřelo 54 lidí

Od 1. března, kde se v Česku objevily první případy covidu-19, se koronavirem nakazilo přes 125 000 lidí. Necelá polovina z nich už se z nemoci uzdravila. Aktuálně nemocných je přibližně 65 800.



U většiny nakažených má nemoc mírný průběh nebo jsou úplně bez příznaků. V nemocnicích je podle posledních údajů resortu zdravotnictví 2503 lidí s prokázaným koronavirem, stav 467 z nich je těžký. Od začátku října vzrostl počet hospitalizovaných o téměř 1500 pacientů.



Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR

Od začátku epidemie zemřelo v Česku 1 097 lidí s nemocí covid-19. Nárůst úmrtí zrychluje v posledních dnech. V pátek jich bylo 53, v sobotu 45, v neděli 40 a pondělí 54. V úterý zatím ministerstvo registruje 19 obětí. Tyto údaje se ale mohou ještě zpětně měnit. Od začátku měsíce zemřelo 427 lidí s koronavirem.



Nejrychleji se nyní nemoc šíří na Uherskohradišťsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno téměř 628 nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Druhým nejpostiženějším okresem je Příbramsko s 511 případy a třetím Plzeň-sever s 503 případy na 100 tisíc obyvatel za poslední týden.

Kvůli vysokému počtu nově infikovaných vláda v pondělí zavedla s platností od středy další opatření, která mají bránit šíření nákazy. Shromažďování bude omezeno na maximálně šest osob. Už ode dneška je také povinné nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách.

Od středy až do konce října přejdou školy včetně prvního stupně základních škol na distanční výuku. Mateřských škol a speciálních škol a tříd se opatření netýká. Do 3. listopadu budou muset mít zavřeno také restaurace, bary a kluby. Restaurace budou moci vydávat do 20:00 jídlo s sebou.

Aktivní případy pacientů s covid-19 1300 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1197 611,0 Případů 12. 10. 8 Potvrzené případy 1864 951,5 Vyléčených 657 335,4 Mrtvých 10 5,1 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 256 415,9 Případů 12. 10. 1 Potvrzené případy 412 669,3 Vyléčených 154 250,2 Mrtvých 2 3,2 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 342 377,1 Případů 12. 10. 20 Potvrzené případy 488 538,1 Vyléčených 142 156,6 Mrtvých 4 4,4 Písek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 380 530,8 Případů 12. 10. 26 Potvrzené případy 621 867,5 Vyléčených 238 332,5 Mrtvých 3 4,2 Prachatice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 174 341,3 Případů 12. 10. 3 Potvrzené případy 371 727,8 Vyléčených 191 374,7 Mrtvých 6 11,8 Strakonice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 389 549,7 Případů 12. 10. 11 Potvrzené případy 582 822,4 Vyléčených 191 269,9 Mrtvých 2 2,8 Tábor absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 564 549,7 Případů 12. 10. 65 Potvrzené případy 1077 1049,8 Vyléčených 509 496,1 Mrtvých 4 3,9 Brno-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2218 581,6 Případů 12. 10. 66 Potvrzené případy 4141 1085,9 Vyléčených 1906 499,8 Mrtvých 17 4,5 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1174 522,6 Případů 12. 10. 23 Potvrzené případy 1920 854,7 Vyléčených 739 329,0 Mrtvých 7 3,1 Blansko absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 620 568,1 Případů 12. 10. 32 Potvrzené případy 1008 923,6 Vyléčených 383 350,9 Mrtvých 5 4,6 Břeclav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 331 284,6 Případů 12. 10. 11 Potvrzené případy 672 577,9 Vyléčených 325 279,5 Mrtvých 16 13,8 Hodonín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1146 744,4 Případů 12. 10. 30 Potvrzené případy 1960 1273,2 Vyléčených 801 520,3 Mrtvých 13 8,4 Vyškov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 322 348,9 Případů 12. 10. 9 Potvrzené případy 571 618,8 Vyléčených 245 265,5 Mrtvých 4 4,3 Znojmo absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 358 313,1 Případů 12. 10. 36 Potvrzené případy 674 589,4 Vyléčených 313 273,7 Mrtvých 3 2,6 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 413 359,7 Případů 12. 10. 22 Potvrzené případy 799 695,9 Vyléčených 377 328,3 Mrtvých 9 7,8 Sokolov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 235 266,4 Případů 12. 10. 14 Potvrzené případy 439 497,7 Vyléčených 201 227,9 Mrtvých 3 3,4 Cheb absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 397 433,2 Případů 12. 10. 37 Potvrzené případy 1089 1188,4 Vyléčených 642 700,6 Mrtvých 50 54,6 Jihlava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 802 705,8 Případů 12. 10. 85 Potvrzené případy 1204 1059,6 Vyléčených 393 345,9 Mrtvých 9 7,9 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 421 443,6 Případů 12. 10. 46 Potvrzené případy 832 876,6 Vyléčených 405 426,7 Mrtvých 6 6,3 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 496 686,0 Případů 12. 10. 67 Potvrzené případy 861 1190,8 Vyléčených 355 491,0 Mrtvých 10 13,8 Třebíč absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 713 643,4 Případů 12. 10. 72 Potvrzené případy 1137 1026,1 Vyléčených 420 379,0 Mrtvých 4 3,6 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 913 772,7 Případů 12. 10. 95 Potvrzené případy 1299 1099,4 Vyléčených 384 325,0 Mrtvých 2 1,7 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 781 475,4 Případů 12. 10. 77 Potvrzené případy 1246 758,4 Vyléčených 463 281,8 Mrtvých 2 1,2 Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 203 253,6 Případů 12. 10. 6 Potvrzené případy 425 531,0 Vyléčených 218 272,3 Mrtvých 4 5,0 Náchod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1033 939,4 Případů 12. 10. 51 Potvrzené případy 1440 1309,6 Vyléčených 405 368,3 Mrtvých 2 1,8 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 302 380,4 Případů 12. 10. 21 Potvrzené případy 451 568,1 Vyléčených 148 186,4 Mrtvých 1 1,3 Trutnov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 363 307,7 Případů 12. 10. 12 Potvrzené případy 699 592,5 Vyléčených 331 280,6 Mrtvých 5 4,2 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 295 285,6 Případů 12. 10. 31 Potvrzené případy 449 434,7 Vyléčených 154 149,1 Mrtvých 0 0,0 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 454 500,7 Případů 12. 10. 35 Potvrzené případy 814 897,8 Vyléčených 356 392,6 Mrtvých 4 4,4 Liberec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1580 899,6 Případů 12. 10. 83 Potvrzené případy 2481 1412,7 Vyléčených 896 510,2 Mrtvých 5 2,8 Semily absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 371 500,7 Případů 12. 10. 9 Potvrzené případy 609 821,9 Vyléčených 236 318,5 Mrtvých 2 2,7 Bruntál absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 390 425,8 Případů 12. 10. 14 Potvrzené případy 611 667,1 Vyléčených 218 238,0 Mrtvých 3 3,3 Opava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1145 649,7 Případů 12. 10. 79 Potvrzené případy 1778 1008,9 Vyléčených 620 351,8 Mrtvých 13 7,4 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 648 427,5 Případů 12. 10. 29 Potvrzené případy 1095 722,4 Vyléčených 438 289,0 Mrtvých 9 5,9 Ostrava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 2019 630,7 Případů 12. 10. 69 Potvrzené případy 3595 1122,9 Vyléčených 1529 477,6 Mrtvých 47 14,7 Karviná absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 959 389,3 Případů 12. 10. 36 Potvrzené případy 3632 1474,5 Vyléčených 2652 1076,6 Mrtvých 21 8,5 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1144 532,9 Případů 12. 10. 81 Potvrzené případy 2653 1235,9 Vyléčených 1491 694,6 Mrtvých 18 8,4 Olomouc absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1832 778,0 Případů 12. 10. 204 Potvrzené případy 3274 1390,4 Vyléčených 1412 599,6 Mrtvých 30 12,7 Prostějov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 711 654,4 Případů 12. 10. 60 Potvrzené případy 1035 952,6 Vyléčených 324 298,2 Mrtvých 0 0,0 Přerov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 604 466,4 Případů 12. 10. 47 Potvrzené případy 892 688,7 Vyléčených 284 219,3 Mrtvých 4 3,1 Šumperk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 717 595,4 Případů 12. 10. 47 Potvrzené případy 999 829,6 Vyléčených 281 233,4 Mrtvých 1 0,8 Jeseník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 218 574,2 Případů 12. 10. 13 Potvrzené případy 288 758,5 Vyléčených 66 173,8 Mrtvých 4 10,5 Pardubice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 775 441,7 Případů 12. 10. 50 Potvrzené případy 1566 892,6 Vyléčených 774 441,2 Mrtvých 17 9,7 Chrudim absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 526 502,8 Případů 12. 10. 34 Potvrzené případy 960 917,7 Vyléčených 422 403,4 Mrtvých 12 11,5 Svitavy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 494 473,5 Případů 12. 10. 57 Potvrzené případy 949 909,6 Vyléčených 451 432,3 Mrtvých 4 3,8 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 739 534,4 Případů 12. 10. 38 Potvrzené případy 1107 800,6 Vyléčených 363 262,5 Mrtvých 5 3,6 Tachov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 158 290,8 Případů 12. 10. 25 Potvrzené případy 261 480,3 Vyléčených 100 184,0 Mrtvých 3 5,5 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 691 864,0 Případů 12. 10. 31 Potvrzené případy 998 1247,8 Vyléčených 306 382,6 Mrtvých 1 1,3 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1485 764,4 Případů 12. 10. 96 Potvrzené případy 2517 1295,6 Vyléčených 1023 526,6 Mrtvých 9 4,6 Rokycany absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 232 470,1 Případů 12. 10. 33 Potvrzené případy 381 772,1 Vyléčených 149 301,9 Mrtvých 0 0,0 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 362 570,2 Případů 12. 10. 29 Potvrzené případy 677 1066,3 Vyléčených 303 477,3 Mrtvých 12 18,9 Domažlice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 222 357,7 Případů 12. 10. 17 Potvrzené případy 651 1049,0 Vyléčených 421 678,4 Mrtvých 8 12,9 Klatovy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 362 419,0 Případů 12. 10. 17 Potvrzené případy 672 777,7 Vyléčených 306 354,1 Mrtvých 4 4,6 Praha absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 11424 862,7 Případů 12. 10. 574 Potvrzené případy 22354 1688,0 Vyléčených 10758 812,4 Mrtvých 172 13,0 Rakovník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 209 376,2 Případů 12. 10. 7 Potvrzené případy 388 698,3 Vyléčených 176 316,8 Mrtvých 3 5,4 Kladno absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 826 496,1 Případů 12. 10. 46 Potvrzené případy 1799 1080,6 Vyléčených 967 580,8 Mrtvých 6 3,6 Mělník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 744 680,7 Případů 12. 10. 26 Potvrzené případy 1311 1199,4 Vyléčených 564 516,0 Mrtvých 3 2,7 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 878 673,5 Případů 12. 10. 50 Potvrzené případy 1387 1063,9 Vyléčených 496 380,5 Mrtvých 13 10,0 Nymburk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 768 761,3 Případů 12. 10. 34 Potvrzené případy 1213 1202,3 Vyléčených 433 429,2 Mrtvých 12 11,9 Kolín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 701 683,1 Případů 12. 10. 52 Potvrzené případy 1312 1278,5 Vyléčených 605 589,5 Mrtvých 6 5,8 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 362 477,4 Případů 12. 10. 31 Potvrzené případy 625 824,2 Vyléčených 252 332,3 Mrtvých 11 14,5 Benešov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 877 882,2 Případů 12. 10. 60 Potvrzené případy 1373 1381,1 Vyléčených 492 494,9 Mrtvých 4 4,0 Příbram absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 932 809,7 Případů 12. 10. 94 Potvrzené případy 1494 1298,0 Vyléčených 557 483,9 Mrtvých 5 4,3 Beroun absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 492 517,6 Případů 12. 10. 11 Potvrzené případy 1023 1076,2 Vyléčených 527 554,4 Mrtvých 4 4,2 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1053 705,1 Případů 12. 10. 61 Potvrzené případy 1866 1249,5 Vyléčených 805 539,0 Mrtvých 8 5,4 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1223 660,4 Případů 12. 10. 71 Potvrzené případy 2267 1224,2 Vyléčených 1037 560,0 Mrtvých 7 3,8 Děčín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 399 308,0 Případů 12. 10. 19 Potvrzené případy 817 630,7 Vyléčených 412 318,0 Mrtvých 6 4,6 Chomutov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 571 457,0 Případů 12. 10. 17 Potvrzené případy 758 606,7 Vyléčených 184 147,3 Mrtvých 3 2,4 Most absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 302 270,3 Případů 12. 10. 6 Potvrzené případy 479 428,8 Vyléčených 171 153,1 Mrtvých 6 5,4 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 845 706,1 Případů 12. 10. 29 Potvrzené případy 1421 1187,5 Vyléčených 562 469,6 Mrtvých 14 11,7 Louny absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 298 343,7 Případů 12. 10. 16 Potvrzené případy 448 516,8 Vyléčených 146 168,4 Mrtvých 4 4,6 Teplice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 478 370,3 Případů 12. 10. 25 Potvrzené případy 765 592,7 Vyléčených 286 221,6 Mrtvých 1 0,8 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 648 543,0 Případů 12. 10. 37 Potvrzené případy 1123 941,0 Vyléčených 471 394,7 Mrtvých 4 3,4 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 797 756,6 Případů 12. 10. 22 Potvrzené případy 1218 1156,2 Vyléčených 418 396,8 Mrtvých 3 2,8 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1762 1238,9 Případů 12. 10. 97 Potvrzené případy 2751 1934,2 Vyléčených 975 685,5 Mrtvých 14 9,8 Vsetín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 669 466,7 Případů 12. 10. 46 Potvrzené případy 871 607,7 Vyléčených 200 139,5 Mrtvých 2 1,4 Zlín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1434 748,2 Případů 12. 10. 110 Potvrzené případy 2105 1098,3 Vyléčených 663 345,9 Mrtvých 8 4,2

Zdroj: Otevřená data ÚZIS.

Poznámka:z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( Mapa je obarvena podle počtu aktivních případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.z důvodu nekonzistence dat jednotlivých KHS ( tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu ) jsme pro obarvování začali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po půlnoci.

Covid bus bude objíždět jižní Moravu: