Kdo jsou vyvolení, kteří do karantény nemusí: samotářští včelaři či rybáři

Výkon rybářského i mysliveckého práva je podle ministerstva v souladu s výjimkou na pohyb v přírodě. Myslivci tak mohou dále lovit individuálně, pečovat o zvěř nebo se starat o nezbytné provozní povinnosti v honitbách.

Podle státu je ale potřeba neorganizovat společné lovy, podobně je tomu u rybářů a jejich závodů nebo jiného shromažďování. „Jakékoli shromažďování, (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich,“ dodalo ministerstvo v informacích pro včelaře.

Ministerstvo také sdělilo, že nadále monitoruje situaci v zemědělských a potravinářských podnicích. Doporučuje zaměstnance rozdělit do skupin, které by se na pracovišti neměly potkávat. Obzvláště důležité je to v živočišné výrobě, kde - jak dříve podotkl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha - je třeba stále krmit a dojit skot.

V Česku bylo k dnešnímu ránu 383 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 39 víc než v pondělí večer. První tři lidé se z nemoci zcela vyléčili, naopak jiní tři pacienti nakažení koronavirem jsou ve velmi vážném až kritickém stavu.

Kvůli nemoci platí v zemi nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu lidí i většiny aktivit. Situaci v úterý znovu řeší vláda.