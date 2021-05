Vakcínu nechce 15 procent lidí nad 70 let. Přesvědčí je covidpasy, věří ministr

Podle dat dalších 210 tisíc registrovaných na vakcínu čeká, z nich 60 tisíc je starších 80 let.

„Cestu k nápravě vidím v soustředěné komunikaci právě s těmito seniorními věkovými kategoriemi, to by mělo zajistit ministerstvo zdravotnictví v rámci oficiální propagace očkování. Tu se však dosud nepodařilo vůbec rozhýbat, je to velký dluh a neschopnost vlády a ministerstva zdravotnictví. Nejvíce v tomto ohledu dělají kraje, ale zjevně to nestačí,“ uvedl ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer.

Podle imunologa Václava Hořejšího by se v tom měli angažovat i zdravotní pojišťovny nebo praktičtí lékaři. Důležitá je podle něj motivace, očkovaní by mohli snáz cestovat nebo chodit za kulturou. Grubhoffer dodal, že by měl vzniknout systém asistence seniorům pro očkování ve větších očkovacích centrech.

Lidí nad 80 let v Česku žije podle dat Českého statistického úřadu více než 447 tisíc, očkování absolvovalo nebo je k čemu registrováno přes 386 tisíc. Ve věku 70 až 79 let je více než milion obyvatel, asi 877 tisíc z nich o vakcínu už zájem projevilo. Zbývá tedy asi 61 tisíc osmdesátníků a 170 tisíc sedmdesátníků, kteří se zatím k očkování aktivně nepřihlásili.

Dalších asi 60 tisíc lidí nad 80 let a více než 150 tisíc ve věku 70 až 79 let čeká na přidělení termínu nebo první dávku očkování. „Hlavní problém je teď relativní nedostatek vakcín, dodavatelé stále neplní sliby. Očekávám, že během dvou až tří měsíců bude vakcín opravdu dost a do konce léta bude naočkováno 80 procent dospělé populace a začnou se očkovat děti,“ sdělil Hořejší.

Asi půl milionu lidí se registrovalo k očkování u praktických lékařů. Ti ale podle dat o očkování do neděle podali jen asi 384 tisíc dávek vakcíny. Rychlost očkování v ordinacích podle Grubhoffera ovlivňují skladovací a transportní podmínky vakcíny a jejich různý způsob distribuce.

„Jejich praxe by potřebovala plynulé zásobení vakcínami AstraZeneca a Johnson&Johnson, jejichž dodávky z různých důvodů váznou a čekání na vakcínu v ordinaci praktických lékařů se stává neúměrně a nežádoucím způsobem dlouhým,“ dodal.

Oba odborníci se shodují na tom, že dobrým krokem bylo prodloužení termínu pro podání druhé dávky jak umožňuje výrobce, aby bylo možné podat co největšímu počtu lidí alespoň jednu dávku. U vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna je to 42 dní, u AstraZeneca 90 dní.

Senioři nad 80 let se mohli k očkování hlásit od 15. ledna. Dosud jich projevilo zájem asi 86 procent. Alespoň jednou dávkou je očkováno přes 72 procent z nich a více než polovina má dokončené očkování dvěma dávkami. Nových zájemců v této věkové kategorii přibývá už jen pomalu, za poslední měsíc se přihlásila asi dvě procenta z této věkové kategorie.

Lidé ve věku 70 až 79 let se mohou registrovat k očkování dva měsíce. Z více než milionu se přihlásilo přes 83 procent. Za tu dobu jim bylo podáno přes milion dávek vakcíny a asi 335 tisíc lidí má dokončené očkování dvěma dávkami. Za poslední měsíc se rozhodlo registrovat dalších více než šest procent.