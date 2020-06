Největší vyvrhelové koronakrize? EU, WHO a média, ukazuje průzkum

16:01 , aktualizováno 16:01

Většina Čechů se domnívá, že v koronavirové krizi nejlepší práci odvedli zdravotníci. Kladně je hodnotí 94 procent lidí. Naopak nejhůře si vedla Evropská unie, jejíž práci v posledních měsících kladně vnímá 30 procent lidí. Sedm z deseti Čechů zároveň hodnotí jako přiměřené to, co český stát udělal proti šíření koronaviru. Vyplývá to z posledního výzkumu CVVM.