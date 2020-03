Česko má 189 nakažených, letadla v Číně vyzvednou 100 tisíc rychlotestů

Sledujeme online 18:17 , aktualizováno 18:47

V Česku už je 189 nakažených koronavirem. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Údaj od rána stoupl o 39 lidí, je to dosud nejvyšší nárůst za den. Premiér Andrej Babiš zároveň oznámil, že Česko v neděli vyšle do Číny dva letouny pro 100 tisíc rychlotestů.