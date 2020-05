Pondělí bylo třetím dnem, kdy na covid v Česku nikdo nezemřel

Laboratoře v pondělí potvrdily 53 nových případů nákazy, celkem jich je 8 176. Vyléčilo se 4 711 nakažených. Uvádí to web ministerstva.

Denní přírůstek případů koronaviru se posledních 11 dnů drží pod osmi desítkami.

Za prodloužený víkend laboratoře odhalily 92 případů nákazy, což bylo o sedm méně než předchozí prodloužený víkend. Od pondělního rána přibylo v tuzemsku 21 nakažených, za stejnou dobu se 93 pacientů uzdravilo.

Počet nově odhalených případů se odvíjí od množství provedených testů. O pondělním počtu testů bude ministerstvo informovat ráno.

Nejvíce nakažených laboratoře zaznamenaly dosud v Praze, a to 1 847. Více než 1 000 případů hlásí ještě Moravskoslezský kraj. V přepočtu na 100 000 obyvatel je nejvíce nakažených v Karlovarském kraji (145,62), následuje Praha a Olomoucký kraj. Naopak nejlépe na tom jsou jižní Čechy, kde na 100 000 obyvatel připadá zhruba 28 nakažených.

Počet úmrtí s covidem-19 se už téměř měsíc pohybuje denně v jednotkách lidí. Nejvíce úmrtí připadá ve statistikách na 8. duben, kdy v nemocnicích s covidem zemřelo 14 lidí. O posledním prodlouženém víkendu zemřelo s covidem deset lidí - čtyři v pátek, v sobotu tři a v neděli také tři.

Nejvíce obětí připadá na hlavní město, kde od března zemřelo s covidem 93 lidí, následuje Moravskoslezský kraj se 44 mrtvými. Jedinou oběť eviduje Zlínský kraj. Většina obětí připadá na seniory, lidí starších než 65 let zemřelo s koronavirem 251. Dvě nejmladší oběti jsou ve věkové skupině od 25 do 34 let.

Lidí, kteří jsou kvůli covidu v nemocnici, postupně ubývá. V pondělí ráno bylo hospitalizováno 233 lidí, z toho 42 bylo ve vážném stavu.

První tři případy koronaviru v Česku byly odhaleny 1. března. Díky zlepšování situace v posledních týdnech vláda postupně ruší restriktivní omezení, které zavedla v březnu.

V pondělí se po dvouměsíční přestávce otevřely venkovní zahrádky restaurací, obchodní centra i třeba kadeřnictví. Další vlna uvolňování by měla následovat za dva týdny. Od 25. května budou lidé moci chodit venku za určitých podmínek bez roušky.

Počet osob s covid-19 dle krajů