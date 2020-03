Egyptské letovisko se změnilo v past. Česká studentka v Jordánsku zůstane

Gabriela T. s manželem letěli do letoviska Marsa Alam v Egyptě. Na dovolenou odlétali 7. března z polských Katovic a vracet se měli v sobotu v noci. „Začátek dovolené byl dobrý, ale pak se to začalo zhoršovat s vyhlášením nouzového stavu,“ popisuje Gabriela.

„Včera, ještě než jsme měli odletět, nám zavolali z cestovní kanceláře, že za žádných okolností nesmíme do letadla nastoupit a letět do Polska. V letadle prý nesměl být žádný Čech,“ vypráví.

„V noci jsme kvůli tomu telefonovali na konzuláty v Egyptě i v Polsku, a teď čekáme. Cestovka nám zaplatila tři dny v hotelu a víc prý nic, žádný let zpět rezervovat nebudou,“ dodává Češka.

Úřednice na polském konzulátu i českém ministerstvu zahraničí, kam se poté obrátili, byly podle ní velmi ochotné.

„Cestovní kancelář zprvu dělala mrtvého brouka, pak nás ale kontaktovala jiná příhraniční kancelář s vysvětlením, že nemohli nic dělat. Dnes už jsme ale trochu klidnější než včera v noci a věříme, že se dostaneme zpátky, protože se o našem odletu jedná na nejvyšší úrovni ministrů,” uzavírá.

Problémy s návratem přes Polsko řešila i cestovní kancelář Lumis, která upozornila na potíže s návratem českých klientů, kteří se mají s polskými cestovkami vrátit charterovými lety z dovolených do Polska. To totiž od neděle zakázalo cizincům vstup do země.

Když je bezpečnější zůstat

Další Češi se po úvaze pro návrat do vlasti nerozhodli. Jednou z nich je například pětadvacetiletá Karolina H., která je v současné době na programu Erasmus v Jordánsku. Země již uzavřela hranice a od úterka také ruší všechny lety.



„Bavila jsem se o tom s rodiči a shodli jsme se, že bude nejlepší, když tady zůstanu,“ vysvětluje. „Škola mne sice kontaktovala, ale je jí jedno, že tady jsem, protože se nejedná o rizikovou zemi. Přinejhorším se vrátím v srpnu,“ dodává.

Přes program Erasmus je v Portugalsku také studentka žurnalistiky Laura. „Podle mě je nezodpovědné žádat lidi, aby se vrátili domů, když pro mnohé to znamená cestu letadlem. Já jsem se rozhodla zůstat proto, že do Česka by mě nepustili a nechci ohrozit své rodiče doma na Slovensku,“ uvedla.

Všichni obyvatelé České republiky s mobilem v zahraničí dostali zprávu od ministerstva dopravy, která je ujišťuje, že se mohou vrátit do Česka: „I přes mimořádná opatření vás chceme ubezpečit, ze se do ČR lze jednoduše vrátit. Informace k aktuální situaci v dopravě najdete na www.mdcr.cz,“ píše se v ní.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček v neděli také zveřejnil otevřený dopis, ve kterém občany v zahraničí ujistil, že ministerstvo dělá, co může. „Jen za poslední den a půl odbavilo call centrum MZV několik tisíc hovorů, desítky zaměstnanců pracují v šestihodinových směnách, takže call centrum jede non-stop, další řádově stovky dotazů zodpověděly naše ambasády,“ ujistil Petříček.