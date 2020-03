Vláda chce prodloužit omezení volného pohybu. Nejméně o týden, míní Vojtěch

20:47 , aktualizováno 20:47

Vláda pravděpodobně minimálně o týden prodlouží omezení volného pohybu. České televizi to v neděli řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Současné nařízení platí do 1. dubna. Vláda by se jeho prodloužením měla zabývat na jednání počátkem týdne, poprvé se kabinet sejde hned v pondělí. Premiér Babiš vrchol epidemie očekává v dubnu.