Testy odhalily 672 nakažených, nejvíc za den od května. Přibyli hospitalizovaní

Incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů covidu za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel, stouplo na 32, předtím se dva dny drželo na 30. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Reprodukční číslo, udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, stouplo na 1,12 z předchozích 1,06. Pokud je číslo nad jedničkou, epidemie zrychluje, údaj pod jedničkou značí zpomalování. Nad touto zlomovou hranicí se drží od konce srpna.

Minulý týden laboratoře ve všední dny prokázaly v průměru 517 nových případů covidu. Nejvíce jich připadlo na úterý, a to 598. Víc než toto pondělí jich ministerstvo eviduje naposledy 24. května, tehdy to bylo 697. Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin. Zatímco v týdnu na přelomu srpna a září přibylo přes 1 700 pozitivních testů, v následujícím asi 2 600, poté zhruba 3 000 a v tom minulém to bylo téměř 3 300 případů.

Nejrychleji se koronavirová infekce šíří v Praze a Moravskoslezském kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá v průměru 52, respektive 51 nových případů za posledních sedm dní. Následuje Středočeský a Jihočeský kraj s 37 případy za týden v přepočtu na 100 tisíc lidí. Naopak nejlépe je na tom Liberecký kraj a Královéhradecký kraj, kde se incidenční číslo drží na deseti.

Na úrovni okresů je nejméně příznivá situace na Berounsku a Opavsku. V Berouně a okolí připadá na 100 tisíc obyvatel 89 nových případů nákazy za posledních sedm dní, v okrese Opava je to 83 případů.

Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku od začátku loňského března bylo potvrzeno přes 1,69 milionu případů nemoci, většina lidí se z nákazy vyléčila a 30.454 lidí s covidem-19 zemřelo. Na minulý týden připadá zatím 13 úmrtí, údaje se ale mohou ještě zpětně navýšit.

Půl milionu neočkovaných seniorů

Vakcinaci nepodstoupit zhruba každý šestý člověk nad 60 let, zbývá jich asi 504 tisíc. Jako více chráněné před nákazou a těžkým průběhem nemoci covid-19 počítá ÚZIS také asi 88 tusíc lidí v tomto věku, kteří nemoc už prodělali.

„Počet nechráněných seniorů tak v čase postupně klesá, nicméně stále jde o poměrně významnou kohortu, která může být v podzimních měsících snadno nakažena s rizikem těžkého průběhu nemoci,“ uvedl k tomu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Postupně se snižuje i počet obcí, které mají menší než padesátiprocentní proočkovanost seniorů. Zatímco před týdnem jich bylo 19, k sobotě jich statistici evidují 15 v různých krajích. „Problém s doočkováním seniorních skupin je zejména ve velmi malých a geograficky odlehlých sídlech,“ doplnil Dušek. Při pohledu na kompletní populaci starší 16 let se ukazuje nízká proočkovanost malých sídel v moravských krajích.

Data ÚZIS také ukazují, že asi 56 procent z přibližně 1,66 milionu lidí, kteří nemoc prodělali, je už zároveň očkováno alespoň jednou dávkou vakcíny. Nejvyšší podíl těchto lidí je na Vysočině (60 procent) a nejnižší v moravských krajích (asi 52 až 53 procent).

Proti nemoci covid-19 jsou lidé v Česku očkováni od konce loňského prosince. Za celou dobu zdravotníci podali téměř 11,78 milionu dávek vakcín a plně očkováno je přes 5,9 milionu lidí. Počty očkovaných několik týdnu ale klesají. Poslední srpnovou neděli bylo ještě očkováno přes 8 000 lidí, minulou neděli méně než čtvrtina tohoto počtu. Od minulého pondělí zdravotníci začali aplikovat i posilující dávky očkování, dosud je má 2 500 lidí. Nárok přitom má na konci září už 40 tisíc osob očkovaných druhou dávkou vakcíny před osmi měsíci.