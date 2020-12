Koronavirus komplikuje cesty za rodinou. Někteří blízké o svátcích neuvidí

V Česku zůstane i pětadvacetiletý student medicíny Gabriel z Brazílie. Není to tak, že by se za oceán vůbec nedostal, má ale strach, že by se naopak nedostal zpátky do Prahy.

„V dnešní době se opatření mění každou chvíli. Chtěl bych být doma s blízkými, ale ještě nemám hotovou školu. Nechci se tak dostat do situace, že bude problém se vrátit zpátky do Česka a já bych prošvihnul zkoušky,“ říká mladík, který pochází z menšího města na pobřeží nedaleko São Paula. „Uvidíme se ale skrze videohovor, a tak si to i letos zkusíme užít,“ dodal.



Cesty v období Vánoc mimo českou kotlinu nedoporučuje ani ministerstvo zahraničí, pokud to není bezpodmínečně nutné jako například v případě služebních cest.

„Epidemiologická situace je nestálá. Opatření se často mění, proto je nutné se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních jak cílové země, tak poté o podmínkách při návratu zpět do Česka,“ vyjmenovává podmínky cestování mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Resort pravidelně aktualizuje Mapu cestovatele na webu. K cestování do několika zemí jsou také potřeba negativní PCR testy, které vyžaduje například Německo.

Mapa cestovatele #COVID19 Zdroj: Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí

Do USA se zelenou kartou

Spojené státy americké v polovině března zakázaly lety mezi Evropou. K nim poté přidaly i Velkou Británii a Irsko, které nejsou součástí Schengenského prostoru. Dodnes jsou mezikontinentální lety výrazně omezené, lety z Evropy přijímá velmi málo amerických letišť. To ztěžuje cestování lidem, kteří v Česku trvale žijí. Jedním z nich je například i expat Brian Matthews s rodinou.

„My jsme měli štěstí, že Miami lety přijímá. Našli jsme spojení na zhruba třináct tamních letišť. Na Floridě máme rodinu, ke které na vánoční svátky nakonec jedeme, ale od září jsme se několikrát rozhodovali, jestli cestu raději úplně nezrušíme,“ popisuje Brian.

„Několikrát nám přeložili let, stejně tak ho několikrát zrušili kvůli nevytíženosti. Nakonec nám ale aerolinky nabídly přebookování zdarma, a tak jsme nakonec letenky koupili s tím, že případně poletíme někdy úplně jindy, nebo je stornujeme,“ dodává jeho manželka Eliza.



„Rodiče už nejsou nejmladší a nedávno jsme navíc adoptovali syna, tak bych rád, abychom si svátky naplno užili společně,“ dodal Brian. Ten má s rodinou americké občanství a takzvanou Zelenou kartu, takže pro ně cestování do Států není tak složité. Pomoc ambasády proto nepotřebovali.

„Jednotlivé státy USA ale mohou mít zavedena speciální preventivní opatření, jako je karanténa pro cestující, kteří se vracejí ze zahraničí, aby pomohli zabránit šíření nemoci covid-19.

Doporučujeme všem americkým cestujícím, aby si zjistili aktuální pokyny, které platí v konkrétních státech USA a před cestou navštívili webové stránky CDC s pokyny,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí Velvyslanectví USA v České republice Griffin Rozell. Velvyslanectví zpracovalo také nejčastější otázky a odpovědi.

„Do USA nelze cestovat, pokud daný občan v posledních 14 dnech pobýval na území vybraných států, mimo jiné i schengenského prostoru kam spadá také Česko. Výjimku tvoří lidé s povoleným trvalým pobytem v USA, takzvané Zelené karty, někteří rodinní příslušníci občanů USA a cestovatelé v národním zájmu jako jsou někteří obchodníci, investoři, akademičtí pracovníci, studenti a novináři,“ vysvětluje za resort Zuzana Štíchová.



Evropa v červené, cestování se nedoporučuje

V Česku žijí podle údajů Českého statistického úřadu statisíce cizinců. Ministerstvo zahraničí jim už dříve pomáhalo s překonáváním hranic, které koronavirus vztyčil. Pomocí takzvané „Agendy lásky“ resort spojil blízké, kteří se nemohli vidět kvůli pozastavenému udělování víz, které je v gesci ministerstva zahraničí. Pro podobnou pomoc s cestováním během Vánoc by ale musely pro slučování rodin vzniknout výjimky od ministerstva zdravotnictví nebo vnitra, protože jde o jejich nařízení v rámci opatření.



Naopak Češi, kteří trvale žijí v zahraničí, se mohou vrátit kdykoliv podle toho, jaké podmínky má konkrétní stát, z něhož se vrací. Například z Francie mohou lidé do Česka jezdit od 14. prosince bez nutnosti testů či karantény.

Většina dalších evropských států je ale červená. Z takových zemí musí cestující při návratu vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu, pokud pobyt přesáhne 24 hodin. Hodně omezené jsou cesty do USA.