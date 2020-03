Místo plavek nabízí roušky. Firmy se snaží přizpůsobit poptávce

„Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam firem, kde mohou zájemci zakoupit látku na ušití roušek, nebo kde tento ochranný prostředek na objednávku ušijí. Povinnost nosit ochranné prostředky stanovila vláda nařízením,“ píše na svých stránkách úřad a připomíná jednoduché moto „Moje rouška ochrání tebe, tvoje rouška ochrání mě“.



Zatímco na Slovensku šijí textilky na zakázku tamní vlády už dva týdny bavlněné roušky, v Česku si lidé musí šít roušky sami. A tam, kde nestačí šicí stroj babičky, se snaží pomoci různé firmy z vlastního popudu.



Naposledy byl seznam aktualizován v pondělí, krátce před polednem, a čítá nyní několik desítek různých firem.

Například společnost Active Holiday, která na svých stránkách nabízí jinak plavky pro děti. Petr Prazan za společnost uvedl, že roušky však šijí pro dospělé osoby a ve velkém množství.

„Objednávky přijímáme po telefonu nebo přes e-mail. My jinak děláme úplně jiné věci, ale nyní máme volné kapacity. Záleží vždy o jaké množství se jedná a v jaké rychlosti je lidé chtějí. Využíváme univerzální střih, používáme stoprocentní bavlnu v různých gramážích. Roušky se dají vyvařit a jsou na šňůrky, takže si je lidé mohou upravit dle libosti,“ uvedl Prazan.

Při objednávce 1000 kusů se pak u nich cena za roušku pohybuje okolo 100 korun. Ceny roušek od jednotlivých firem se liší. Lidé je nyní mohou sehnat jak za 50 korun, která se například prodává na stránkách Vodák sport, tak i za 200 korun. Právě kvůli cenám lidé mnohdy jednotlivé firmy kritizují. Jenže je potřeba zohlednit výrobní náklady a kvalitu výrobku. Některé firmy v současné situaci bojují o samotné přežití.

„Usilovně pracujeme a nemáme čas smlouvat, že ten to šije ZDARMA a onen za 35,-Kč ZDARMA poskytuje roušky naše Město Veselí nad Moravou v omezeném množství a celá řada dobrovolníků včetně nás v omezeném množství #sijemerousky Materiál nemáme zdarma k dispozici a vážíme každou korunu, čas… Nadále platíme nájem za 2 prodejny, 1 provozovnu, energie, zaměstnance. Bojujeme o přežití,“ píše na svých stránkách společnost Naty Style.

Právě nákup toho správného materiálu, zaplacení jednotlivých pracovníků a kvalita provedení zvyšuje cenu výsledného výrobku.

Na stránkách Breberky.cz si například lidé mohou koupit roušku za 199 korun. Dvouvrstvá ústní rouška s kapsičkou na vložení filtru – můžeme nabídnout Perlan či fleecovou separačku. Na nose je doplněna o prošev, kam můžete v případě potřeby umístit drátek, aby rouška lépe těsnila,“ stojí v popisu výrobku.

„My jinak šijeme dětské látkové plíny a dámské vložky. Ještě předminulý týden jsem odmítala je šít, přišlo mi to, že na něco takového nemáme právo a nerozumíme tomu. Ovšem následně nás lidé doslova zahltili – jak zdravotníci, tak naši zákazníci s žádostí o roušky. A v tom nastal zlom. Zdravotníci u nás nemají ani ty nejjednodušší ústenky, takže jsme se do toho pustili. V současné době jsme pozastavili výrobu našeho obvyklého zboží, šijeme jen roušky,“ uvedla Eliška Dobiášová za firmu. Denně jich zvládnou udělat na 300 kusů.

Roušky darují i zdarma

Roušky jsou za vyšší cenu kvůli tomu, že část daných roušek darují potřebným. „Díky tomu, že je cena vyšší, zásobujeme lidi, kteří by si to nemohli jinak dovolit, nebo ne v takovém množství,“ doplnila Dobiášová. Na ceně se taktéž odráží i to, že je rouška složitější a není to ta jednoduchá, skládaná.

Za 190 korun pak nabízí své roušky taktéž HansCraft, své roušky prodává za 950 korun v balení po pěti kusech.

„Buď jsem mohl firmu zavřít, nebo zkusit tohle. Mám tady personál, který je schopen šít, tak jsme toho využili. Na chvíli jsme se transformovali a nabízíme pomoc státním institucím, od hasičů až po nemocnice. My darujeme i prodáváme. Takže ta firma alespoň chvíli vydrží a já nebudu muset propouštět své zaměstnance,“ uvedl za firmu Jan Voříšek.

„Nechceme veřejnosti moc příliš dodávat, máme proto vyšší cenu. Spíš se zaměřujeme na firmy a větší instituce. Ale samozřejmě, když někdo potřebuje nutně roušku, tak ji i u nás sežene,“ dodal s tím, že své roušky o něco zlevní.

Není to ovšem tak, že by firmy nutně potřebovali na rouškách vydělat. Některé z nich dávají roušky zdarma záchranářům, policistům, sestřičkám či lidem v domově důchodců. A například firma Manemo rozdává roušky zdarma – pokaždé dvě na jednoho člověka.

VIDEO: Místo obleků šijí nyní roušky a rozdávají je zdarma Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přestože do Česka již dorazil zdravotnický materiál s rouškami z Číny, lidé stále sedí nad šicími stroji, ať už doma, nebo někde ve svém zaměstnání. Kvůli rouškám taktéž vznikla speciální mapa Dámeroušky.cz.



Na speciálně upravené mapě mohou lidí dohledat, kdo v jejich okolí zrovna šije roušky a zda jim taktéž zvládnu jednu ušít, nebo zda má nyní již hodně práce. Mapa taktéž pomocí filtrace dokáže zobrazit místa, kde roušky nutně potřebují, případně místo, kde lidé seženou potřebný materiál na šití roušek. Na mapě nechybí ani místa s opraváři šicích strojů.

Samotné ministerstvo zdravotnictví poukazuje na to, že roušky jsou určeny k ochraně okolí, tedy k tomu, aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Použitím běžných roušek se člověk před nemocí COVID-19 neochrání, může však zabránit jejímu dalšímu šíření v případě, kdy by byl sám již infekční. V České republice jsou poslední týdny roušky nedostupným zboží.