Česko dodá Itálii a Španělsku ochranné obleky, zvažuje se i vyslání lékařů

Hamáček dále uvedl, že Česko aktuálně má 250 000 ochranných obleků a další jsou na cestě. „Můžeme si to dovolit a oni je zoufale potřebují,“ poznamenal. Petříček uvedl, že už jednal s velvyslanci Španělska a Itálie v Česku o způsobu, jak dar fyzicky předat.



Petříček ve středu naznačil, že by pomoc mohla být ve formě vyslání lékařských týmů. Zároveň ale upozornil na to, že takové rozhodnutí by bylo na ministerstvech zdravotnictví a obrany.

Pomoc Itálii a Španělsku už nabídlo například Německo. Důležité podle ministra je, aby se země Evropské unie chovaly solidárně.

V Česku je několik týdnů nedostatek zdravotních ochranných pomůcek, například roušek či respirátorů. Zatím stát za nákupy v zahraničí vynaložil tři miliardy korun.

Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler ve středu uvedl, že vnitro celkem objednalo přes 70 milionů roušek, deset milionů respirátorů, 250 000 ochranných obleků nebo více než pět milionů rukavic. Dodáno bylo ke středě 14 milionů roušek, skoro čtyři miliony respirátorů, 120 000 obleků a 250 000 rukavic.

