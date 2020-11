Hned do pytle a rakve. Covidové pohřbívání potřebuje změnu, míní experti

Panu Tomanovi bylo 85 let, když zemřel v nemocnici. Měl za sebou infarkt, ale byl i pozitivní na koronavirus. „Když byl v nemocnici, denně jsme spolu čtyřikrát telefonovali. Pak mi jednou řekl, že půjde spát, že je unavený. O den později zemřel. Měl velmi slabé srdce,” zavzpomínala osmdesátiletá vdova.

Sama měla v té době pozitivní výsledek na covid-19. I proto rozloučení neproběhlo tak, jak si představovala. Manžela neviděla několik dní a nakonec nemohla být ani při kremaci jeho těla.

„Mohli jsme mu dát šaty, jen ale k pytli do rakve. Nakonec jsme mu je tam nedali, protože jsme si řekli, proč by se to mělo spálit, když v tom stejně nebude. Do rakve jsem mu dala pouze růženec,” dodala žena.

„Jsem věřící, pro mě bylo hrozné, že jsem se s ním nemohla rozloučit. Je to hrozná nemoc,” popsala.

V České republice od jara zemřelo 4 133 lidí v souvislosti s nemocí covid-19, jejich počet se každým dnem zvyšuje. Příbuzní se s nimi musí loučit většinou naprosto jinak, než kdy plánovali. Nemocnice a pohřební ústavy totiž nakládají s těly zesnulých pozitivních na covid-19 podle doporučení, které vydalo ministerstvo zdravotnictví na konci března letošního roku.

Tělo se vkládá do obalu

„Standardní poslední služby jako je česání a mytí se neprovádí. Tělo se neobléká,“ píše se v doporučení. „Tělo se vkládá do určeného obalu (pytel s krytým zipem ze silnostěnného plastu), provede se dezinfekce spoje a okolí dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem. Tělo s obalem se vloží do rakve,“ zní další pokyny, která vychází z toho, že tělo po smrti může být i nadále infekční.

„Virus SARS-CoV-2 se přenáší zejména kapénkovou cestou, v zaschlých kapénkách však zůstává i na površích, v závislosti na vnějších podmínkách, hodiny až dny. Stejně tak může zůstat na pokožce zemřelého. Tělo po smrti infekčním tedy nepochybně zůstává, otázkou je, jak dlouho,” vysvětlila Blanka Navrátilová, primářka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod důvod, proč se tělo vkládá do obalu.

Co se týče pohřbu, doporučení říká: „Vystavování těla zemřelého se neprovádí a pozůstalým není umožněna prohlídka těla. Zemřelí s potvrzeným nebo suspektním onemocněním covid-19 mohou být pohřbeni nebo zpopelněni, jak je obvyklé.“

Už během března byli zaměstnanci pohřebních služeb zařazeny mezi profese v takzvané první linii a ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo několik doporučení, kterými by se měly vzhledem k pandemii řídit. I

O obřad se svým příbuzným lidé nepřijdou, i na ně se však vztahuje vládní nařízení, které omezilo maximální počet na 10 účastníků, a to včetně zaměstnanců pohřební služby či smutečního řečníka. Pohřeb do země má však svá specifika: pohřbívá se hlouběji než obvykle a provádí se zápis o pozitivitě do hřbitovní knihy.

Zastaralá pravidla

Jak již upozornil týdeník Respekt, stávající pravidla se nelíbí některým odborníkům. Podle předsedy České společnosti paliativní medicíny Ondřeje Slámy by se současná pravidla měla změnit. Věc chce společnost řešit i s ministerstvem zdravotnictví.

„Za problematické to vnímáme především v části, která zakazuje rituál péče o tělo zemřelého, tedy umývání, oblékání, a doporučuje tělo vložit do pytle a následně do rakve,” řekl Sláma pro iDNES.cz.

Podle něj se může přistoupit k jinému řešení, které by bylo pro rodiny zesnulých přijatelnější. „Domníváme se, že tento pro řadu pozůstalých velmi důležitý rituál lze při použití patřičných pomůcek provést bezpečně i u pacientů s covid-19,” dodal.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara je to jedno z možných řešení. Sám totiž přiznává, že se situace od jara změnila. „Striktní postup zacházení s těly zesnulých nakažených koronavirem je nastavený od jara, kdy bylo o viru mnohem méně vědeckých informací, než máme teď. Souhlasím, že by mohlo dojít ke zmírnění podmínek manipulace s těly pro potřeby obřadu,“ vysvětlil s tím, že riziko nákazy při standardní manipulaci s tělem je za použití ochranných pomůcek podle něj zanedbatelné.



Rodiny ve stresu

Odborníci také poukazují na Světovou zdravotnickou organizaci, která v září uvedla, že péče o zemřelého je méně riziková, než se dříve předpokládalo. Za dodržení určitých pravidel by se tak pohřby, které mají pro rodiny pozůstalých ohromný význam, měly povolit. Aktualizaci jarních doporučení by uvítal i Martin Loučka z Centra paliativní péče.

„Nemáme data o tom, že by manipulace s tělem pacienta, který zemřel na covid-19, představovala zvýšené riziko,” dodal. V současnosti je podle něj pro rodiny už tak dost překážek, jak být s nemocnými příbuznými. Často nemohou své příbuzné navštěvovat už v nemocnicích, omezená jsou i samotná poslední rozloučení.

„Celkově jsou vystaveni velkým nejistotám a stresu. Bylo by dobré, abychom jim tuto situaci dále neztěžovali dalšími opatřeními, která nejsou podložená reálnými daty o jejich užitečnosti,” dodal.

Odborníci z paliativní oblasti nebojují proti současným podmínkám sami. Vadí také lidoveckému poslanci Janu Čižinskému. Ten již apeloval na oba předchozí ministry zdravotnictví. „Je to úplně špatně. Jsem přesvědčen, že existuje možnost stanovit počet dní, kdy je zesnulý třeba v chladícím zařízení a pak je možné jej důstojně pohřbít. Pohřeb je skutečně i o rozloučení,” dodal.

Ministerstvo nic nezmění, jde však jen o doporučení

Ministerstvo zdravotnictví však nyní žádné změny nechystá. „Ministerstvo zdravotnictví v současné době neregistruje zvýšený počet stížností ze strany pozůstalých vůči doporučením pro nakládání s tělem zemřelého s covid-19. Současná doporučení není záhodno měnit, zejména s ohledem na situaci, kdy nadále dochází k explozivnímu šíření onemocnění,” uvedl za resortu Martin Novotný.

Nastavená doporučení jsou podle ministerstva dobrým konsenzem k zajištění ochrany zdraví před onemocněním covid-19 a udržení maximálně možné piety.

Přestože se nyní pravidly ministerstva pohřební služby řídí, Miroslav Hampl z Aeternitas upozorňuje, že se jedná pouze o doporučení, ne přímé nařízení. Konzultoval to s právníky i s ministerstvem pro místní rozvoj, které má pohřebnictví na starost.

„Není to nic, co by bylo vymožitelné. Legislativa není upravena na to, aby bylo závazně nařízeno, jak s těmito těly nakládat. Covid nebyl prohlášen za vysoce infekční chorobu, v podstatě bychom s nimi měli nakládat jako s normálními zemřelými,“ upozornil.