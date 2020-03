V Česku je 214 případů koronaviru, vláda zhodnotí dosavadní omezení

Od sobotního večera přibylo 25 nových případů, během soboty přibylo 39 nakažených. Data, která ministerstvo zveřejnilo na stránkách věnovaných COVID-19 k dnešním 6:15, zatím neuvádějí aktuální údaje výskytu nemoci podle krajů.

Dvě třetiny nemocných se infikovaly v zahraničí, třetina v České republice. Ze zemí, v nichž se Češi nakazili, stále převažuje Itálie (74,5 procenta), která je v současnosti státem s nejvyšší počtem nově nakažených na světě. Z Rakouska si nákazu „přivezlo“ 12,7 procenta nemocných Čechů.

Největší část nakažených je ve věku od 25 do 54 let. Počet nakažených seniorů nad 65 let je vyšší než počet nemocných dětí. Testováno zatím bylo přes 4000 lidí.

Premiér Andrej Babiš chce na odpoledním mimořádném zasedání kabinetu mimo jiné vyhodnotit dopady dosavadních kroků, které mají zabránit šíření koronaviru. Ještě před jednáním vlády se sejde se zástupci podnikatelů.

Vláda od sobotního rána dál zpřísnila opatření, uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Mimo provoz jsou i restaurace.

Ministři by dnes měli doladit detaily vládního rozhodnutí zakázat provoz části obchodů a služeb. Mohli by například řešit, zdali do zákazu budou spadat autoservisy pro kamiony nebo menší prodejny stavebnin.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží svůj návrh balíčku opatření vůči daňovým poplatníkům postiženým dopady šíření koronaviru. Navrhuje například odklad termínu podávání daňových přiznání.