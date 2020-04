Ústřední krizový štáb po víkendu zhodnotí situaci s koronavirem

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Závěry schůze štáb představí na tiskové konferenci v 11:15. Minulý týden jednal mimo jiné o nákupech zdravotnického materiálu od domácích výrobců či podpoře lidem bez práce. Jeho šéf, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), navrhl možnost zapojení nezaměstnaných v zemědělství.



V pondělí se úřady vrací k běžnému provozu, který omezily v souvislosti s koronavirovou situací. Zaměstnanci i veřejnost však musejí v budovách úřadů dodržovat přísné hygienické podmínky a minimalizovat osobní kontakt.



Také mohou znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. Fungovat mohou také psí salóny, povoleno je rovněž konání svateb do deseti lidí a s venkovním tréninkem mohou v menších skupinách začít profesionální sportovci. Vláda plán otevírání obchodů a uvolnění dalších činností rozdělila do pěti etap ode dnešního dne až do pondělí 8. června.



V pondělí se také rozšíří chytrá karanténa do všech krajů, plošné testování populace na koronavirus by mělo začít ve středu. Testování se bude týkat Prahy, jižní Moravy, Litoměřicka a Litovelska. Cílem je zjistit podíl nakažených mezi obyvateli Česka.

Vláda nyní začala postupně uvolňovat zavedená omezení. Pravděpodobně až jako poslední však zruší zákaz vycházení bez zakrytí dýchacích cest, vyplývá z prohlášení představitelů státu. Roušky či jiné pomůcky se v Česku musí nosit už měsíc, nařízení platí od 19. března.