Středočeský kraj povolá ambulantní lékaře, ostatní zjišťují zájem nemocnic

Situace ve středočeských nemocnicích je vážná. Po mělnické nemocnici vyhlásila stav hromadného postižení osob i nemocnice v Příbrami. Podle hejtmanství bylo ve středu ve středočeských nemocnicích 768 pacientů s koronavirem, z toho 156 ve vážném stavu. Situace se zhoršuje ve všech okresech kraje a nemocnice postupně vyhlašují stav hromadného postižení osob.

V takovém stavu péče v nemocnici neodpovídá běžnému standardu. Už ve středu k tomuto kroku přistoupily nemocnice v Benešově, Mladé Boleslavi a Kolíně, ve čtvrtek zatím mělnická a příbramská nemocnice. Odpoledne se případným vyhlášením stavu bude zabývat například kladenská nemocnice, záležet bude mimo jiné na počtu nových pacientů.

Zařízení v kraji připravují další lůžka pro pacienty s covidem, například pacienti z léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) v Mladé Boleslavi zdravotníci převezou do Mnichova Hradiště. Také v Nymbursku poslouží místa v LDN pro nemocné s koronavirem.

Petra Pecková @PPeckova Mělník: Po zasedání krizového štábu mělnické nemocnice přešla i tato nemocnice ve @StredoceskyK do stavu hromadného postiženi osob. Stejná situace je v Kutné hoře, která spadá pod Oblastní nemocnici Kolín. oblíbit odpovědět

Příbramská nemocnice uzavře jedno z lůžkových oddělení chirurgie, tím přibude zhruba 20 covidových lůžek. Stav hromadného postižení ve čtvrtek nemocnice vyhlásila po poradě s krizovým štábem.

„Nejsou kapacity intenzivní péče,“ řekl mluvčí zařízení Martin Janota. V nemocnici podle něj nyní leží 74 pacientů s covidem-19, jejich počet neustále roste.

Podle ředitele Stanislava Holobrady je po tomto oznámení péče v nemocnici v režimu, který by se dal nazvat medicínou katastrof. „Nejsme schopni dostát právních rámců, které jsou dané personální vyhláškou, protože tyto zdroje jsou vyčerpány. Tímto oznámením deklarujeme, že se budeme starat o všechny covidové pacienty, jak jen budeme moci, ale může dojít ke snížení úrovně péče,“ uvedl Holobrada.

I Pardubický kraj zřejmě požádá ambulantní sektor o pomoc v nemocnicích. Lůžková kapacita nemocnic je téměř vyčerpaná a chybí zdravotnický personál. V budoucnu by mohli být povoláni i praktičtí lékaři, uvedl ve čtvrtek na svém facebookovém profilu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický za koalici 3PK/ČSSD.

Které kraje zatím čekají?

Naopak Jihočeský kraj zatím nepovolává další lékaře či nelékařské zdravotnické pracovníky do nemocnic. Tuto možnost přitom může z rozhodnutí vlády využít kvůli kritické situaci kolem pandemie koronaviru.

Jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS však ve čtvrtek řekl, že chce případné využití dalších zdravotníků nejprve projednat s řediteli krajských nemocnic. „Chceme společně hledat cestu, aby jejich případné zapojení, pokud ho tedy budeme potřebovat, bylo logické a funkční,“ řekl Kuba. Dodal, že už na stejné téma hovořil ve středu se zástupci ambulantních specialistů.

Podobnou cestou jdou další kraje, například Moravskoslezský nebo Zlínský. A taky Praha.

Ať povinnost pomáhat nařizuje vláda

Rozhodnutí vlády pověřit vedení krajů řešit pomoc ambulantních pracovníků se nelíbí jihomoravskému hejtmanovi Janu Grolichovi z KDU-ČSL. Podle něj má ambulantním zdravotníkům nařizovat povinnost pomáhat v nemocnicích s covidovými pacienty sama vláda, nikoli hejtmani.

Podle něj to má dva důvody. „Jednak by to bylo stejné po celé České republice, a pokud to vyhlásíme my, šly by náklady za krajem, ale nikdo nám na to nedá peníze,“ řekl Grolich.

Pokud se podle něj nepodaří dojednat vyhlášení povinnosti ze strany vlády, zváží Jihomoravský kraj další možnosti. „Povinnost zatím vyhlašovat nebudeme,“ poznamenal Cagala. Podle něj kraj nyní oslovuje všechny ambulantní specialisty na jižní Moravě, aby poskytli seznam pracovníků, kteří by se mohli zapojit. Seznamy mají poslat do jednoho dne.