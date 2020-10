Za dnešek zatím přibylo 2 622 případů covidu, je to nejvyšší večerní číslo

Aktualizujeme 18:25 , aktualizováno 18:58

Za středu v Česku zatím přibylo 2 622 potvrzených případů covidu-19, to je zatím nejvyšší nárůst do večera. Do statistik přibylo dalších 29 úmrtí.