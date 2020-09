Večerní bilance počtvrté v řadě zdolala maximum, rostla i čísla v Praze

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo i počet testů za čtvrtek, bylo jich 15 184. Laboratoře už celkem provedly přes milion PCR testů, počty v poslední době rostou. Více než 10 000 testů za den zatím laboratoře udělaly devětkrát, z toho osmkrát v září. Rekordem je úterních téměř 16 000 testů.

Pražská čísla v posledních dvou dnech klesala poté, co v úterý padl rekord 221 nakažených za 24 hodin. Ve čtvrtek byl přírůstek dokonce nižší než 200, v pátek však maximum padlo, navíc výrazně.



Čtvrtečních 1 382 potvrzených případů je v Česku aktuální denní rekord, předchozí maximum z úterý překonal o více než 200 případů. Nemocných je tak nyní víc než 11 000 lidí, většinou však nemají velké obtíže. Počet lidí hospitalizovaných s covidem-19 přesto narostl na 249, na 64 se za poslední měsíc více než ztrojnásobilo množství pacientů ve vážném stavu. Celkem se dosud nakazilo 32 413 lidí, z nich se zhruba 20 800 vyléčilo a 448 zemřelo.

„Počet hospitalizovaných sice narůstá a do konce září bude narůstat, ale není tolik těžkých případů a je nízká i úmrtnost,“ komentoval situaci v České televizi před zveřejněním pátečních údajů ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Doplnil, že rostoucí čísla by neměla lidi děsit, ale ti by měli dodržovat preventivní opatření. „Všechny modely ukazují, že počty ještě nějakou dobu půjdou nahoru, ale nemělo by dojít k nějaké eskalaci,“ sdělil. Podle něj se podobná situace jako v Česku může brzy odehrát v kterékoliv evropské zemi.

Šíření nemoci se projevilo v semaforu, který ministerstvo zdravotnictví aktualizuje každý pátek. Oranžové jsou kvůli počínajícímu komunitnímu přenosu nově vedle Prahy okresy Beroun, Kladno, Kolín, Praha-východ a Uherské Hradiště.

V celém Středočeském kraji proto budou muset mít od pondělí restaurace a bary stejně jako v Praze zavřeno mezi půlnocí a 06:00, stejné omezení hygienici zavedli pro Uherskohradišťsko. V hlavním městě navíc od pondělí bude povinnost vydezinfikovat si ruce při vstupu do veřejně přístupných budov, restaurací, obchodů či hotelů.

„Nejzatíženějšími regiony jsou Praha a Středočeský kraj, kde se objevuje počátek komunitního šíření. Ohniska nákazy evidujeme také v ostatních regionech, kde jsou však zdroje nákazy dohledatelné a virus se nešíří komunitně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Nárůsty nových případů z posledních dnů mají podle ministerstva spojitost s růstem počtu testů. Za nejrizikovější z hlediska nákazy označuje hromadné akce a společenské soukromé akce.

Aktivní případy pacientů s covid-19 České Budějovice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 109 55,6 Případů 10. 9. 0 Potvrzené případy 242 123,5 Vyléčených 133 67,9 Mrtvých 0 0,0 Český Krumlov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 39 63,4 Případů 10. 9. 0 Potvrzené případy 83 134,8 Vyléčených 44 71,5 Mrtvých 0 0,0 Jindřichův Hradec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 26 28,7 Případů 10. 9. 0 Potvrzené případy 80 88,2 Vyléčených 54 59,5 Mrtvých 0 0,0 Písek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 30 41,9 Případů 10. 9. 0 Potvrzené případy 91 127,1 Vyléčených 61 85,2 Mrtvých 0 0,0 Prachatice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 29 56,9 Případů 10. 9. 0 Potvrzené případy 133 260,9 Vyléčených 99 194,2 Mrtvých 5 9,8 Strakonice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 67 94,7 Případů 10. 9. 0 Potvrzené případy 141 199,2 Vyléčených 73 103,1 Mrtvých 1 1,4 Tábor absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 68 66,3 Případů 10. 9. 0 Potvrzené případy 190 185,2 Vyléčených 122 118,9 Mrtvých 0 0,0 Brno-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 257 67,4 Případů 10. 9. 40 Potvrzené případy 955 250,4 Vyléčených 691 181,2 Mrtvých 7 1,8 Brno-venkov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 113 50,3 Případů 10. 9. 20 Potvrzené případy 295 131,3 Vyléčených 180 80,1 Mrtvých 2 0,9 Blansko absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 75 68,7 Případů 10. 9. 11 Potvrzené případy 152 139,3 Vyléčených 77 70,6 Mrtvých 0 0,0 Břeclav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 23 19,8 Případů 10. 9. 4 Potvrzené případy 238 204,7 Vyléčených 199 171,1 Mrtvých 16 13,8 Hodonín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 217 141,0 Případů 10. 9. 20 Potvrzené případy 387 251,4 Vyléčených 166 107,8 Mrtvých 4 2,6 Vyškov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 29 31,4 Případů 10. 9. 4 Potvrzené případy 128 138,7 Vyléčených 99 107,3 Mrtvých 0 0,0 Znojmo absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 22 19,2 Případů 10. 9. 9 Potvrzené případy 171 149,5 Vyléčených 149 130,3 Mrtvých 0 0,0 Karlovy Vary absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 61 53,1 Případů 10. 9. 6 Potvrzené případy 167 145,4 Vyléčených 103 89,7 Mrtvých 3 2,6 Sokolov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 23 26,1 Případů 10. 9. 5 Potvrzené případy 104 117,9 Vyléčených 81 91,8 Mrtvých 0 0,0 Cheb absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 93 101,5 Případů 10. 9. 19 Potvrzené případy 440 480,2 Vyléčených 311 339,4 Mrtvých 36 39,3 Jihlava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 71 62,5 Případů 10. 9. 8 Potvrzené případy 271 238,5 Vyléčených 194 170,7 Mrtvých 6 5,3 Havlíčkův Brod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 33 34,8 Případů 10. 9. 1 Potvrzené případy 221 232,8 Vyléčených 184 193,9 Mrtvých 4 4,2 Pelhřimov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 89 123,1 Případů 10. 9. 15 Potvrzené případy 141 195,0 Vyléčených 52 71,9 Mrtvých 0 0,0 Třebíč absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 139 125,4 Případů 10. 9. 9 Potvrzené případy 232 209,4 Vyléčených 92 83,0 Mrtvých 1 0,9 Žďár nad Sázavou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 64 54,2 Případů 10. 9. 5 Potvrzené případy 176 149,0 Vyléčených 112 94,8 Mrtvých 0 0,0 Hradec Králové absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 76 46,3 Případů 10. 9. 20 Potvrzené případy 274 166,8 Vyléčených 196 119,3 Mrtvých 2 1,2 Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 21 26,2 Případů 10. 9. 4 Potvrzené případy 83 103,7 Vyléčených 59 73,7 Mrtvých 3 3,7 Náchod absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 60 54,6 Případů 10. 9. 7 Potvrzené případy 187 170,1 Vyléčených 127 115,5 Mrtvých 0 0,0 Rychnov nad Kněžnou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 25 31,5 Případů 10. 9. 3 Potvrzené případy 91 114,6 Vyléčených 65 81,9 Mrtvých 1 1,3 Trutnov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 100 84,8 Případů 10. 9. 36 Potvrzené případy 153 129,7 Vyléčených 51 43,2 Mrtvých 2 1,7 Česká Lípa absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 24 23,2 Případů 10. 9. 2 Potvrzené případy 65 62,9 Vyléčených 41 39,7 Mrtvých 0 0,0 Jablonec nad Nisou absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 50 55,1 Případů 10. 9. 5 Potvrzené případy 202 222,8 Vyléčených 149 164,3 Mrtvých 3 3,3 Liberec absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 127 72,3 Případů 10. 9. 18 Potvrzené případy 349 198,7 Vyléčených 220 125,3 Mrtvých 2 1,1 Semily absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 50 67,5 Případů 10. 9. 5 Potvrzené případy 125 168,7 Vyléčených 73 98,5 Mrtvých 2 2,7 Bruntál absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 25 27,3 Případů 10. 9. 5 Potvrzené případy 60 65,5 Vyléčených 34 37,1 Mrtvých 1 1,1 Opava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 83 47,1 Případů 10. 9. 1 Potvrzené případy 433 245,7 Vyléčených 340 192,9 Mrtvých 10 5,7 Nový Jičín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 57 37,6 Případů 10. 9. 5 Potvrzené případy 288 190,0 Vyléčených 224 147,8 Mrtvých 7 4,6 Ostrava absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 110 34,4 Případů 10. 9. 22 Potvrzené případy 1082 338,0 Vyléčených 937 292,7 Mrtvých 35 10,9 Karviná absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 61 24,8 Případů 10. 9. 10 Potvrzené případy 2322 942,7 Vyléčených 2248 912,6 Mrtvých 13 5,3 Frýdek-Místek absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 106 49,4 Případů 10. 9. 6 Potvrzené případy 1248 581,4 Vyléčených 1130 526,4 Mrtvých 12 5,6 Olomouc absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 127 53,9 Případů 10. 9. 15 Potvrzené případy 961 408,1 Vyléčených 812 344,8 Mrtvých 22 9,3 Prostějov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 56 51,5 Případů 10. 9. 6 Potvrzené případy 221 203,4 Vyléčených 165 151,9 Mrtvých 0 0,0 Přerov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 36 27,8 Případů 10. 9. 8 Potvrzené případy 153 118,1 Vyléčených 116 89,6 Mrtvých 1 0,8 Šumperk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 19 15,8 Případů 10. 9. 2 Potvrzené případy 108 89,7 Vyléčených 89 73,9 Mrtvých 0 0,0 Jeseník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 8 21,1 Případů 10. 9. 1 Potvrzené případy 20 52,7 Vyléčených 12 31,6 Mrtvých 0 0,0 Pardubice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 188 107,2 Případů 10. 9. 17 Potvrzené případy 443 252,5 Vyléčených 251 143,1 Mrtvých 4 2,3 Chrudim absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 82 78,4 Případů 10. 9. 10 Potvrzené případy 247 236,1 Vyléčených 164 156,8 Mrtvých 1 1,0 Svitavy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 158 151,4 Případů 10. 9. 25 Potvrzené případy 244 233,9 Vyléčených 83 79,6 Mrtvých 3 2,9 Ústí nad Orlicí absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 58 41,9 Případů 10. 9. 10 Potvrzené případy 182 131,6 Vyléčených 121 87,5 Mrtvých 3 2,2 Tachov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 13 23,9 Případů 10. 9. 6 Potvrzené případy 72 132,5 Vyléčených 58 106,7 Mrtvých 1 1,8 Plzeň-sever absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 63 78,8 Případů 10. 9. 14 Potvrzené případy 152 190,0 Vyléčených 89 111,3 Mrtvých 0 0,0 Plzeň-město absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 129 66,4 Případů 10. 9. 27 Potvrzené případy 363 186,8 Vyléčených 232 119,4 Mrtvých 2 1,0 Rokycany absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 36 72,9 Případů 10. 9. 6 Potvrzené případy 60 121,6 Vyléčených 24 48,6 Mrtvých 0 0,0 Plzeň-jih absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 74 116,6 Případů 10. 9. 31 Potvrzené případy 149 234,7 Vyléčených 68 107,1 Mrtvých 7 11,0 Domažlice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 6 9,7 Případů 10. 9. 2 Potvrzené případy 372 599,4 Vyléčených 358 576,8 Mrtvých 8 12,9 Klatovy absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 27 31,2 Případů 10. 9. 9 Potvrzené případy 199 230,3 Vyléčených 169 195,6 Mrtvých 3 3,5 Praha absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 1884 142,3 Případů 10. 9. 179 Potvrzené případy 6603 498,6 Vyléčených 4605 347,7 Mrtvých 114 8,6 Rakovník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 30 54,0 Případů 10. 9. 10 Potvrzené případy 71 127,8 Vyléčených 41 73,8 Mrtvých 0 0,0 Kladno absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 186 111,7 Případů 10. 9. 30 Potvrzené případy 439 263,7 Vyléčených 247 148,4 Mrtvých 6 3,6 Mělník absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 85 77,8 Případů 10. 9. 12 Potvrzené případy 317 290,0 Vyléčených 230 210,4 Mrtvých 2 1,8 Mladá Boleslav absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 65 49,9 Případů 10. 9. 9 Potvrzené případy 212 162,6 Vyléčených 145 111,2 Mrtvých 2 1,5 Nymburk absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 61 60,5 Případů 10. 9. 13 Potvrzené případy 237 234,9 Vyléčených 174 172,5 Mrtvých 2 2,0 Kolín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 75 73,1 Případů 10. 9. 14 Potvrzené případy 310 302,1 Vyléčených 234 228,0 Mrtvých 1 1,0 Kutná Hora absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 45 59,3 Případů 10. 9. 10 Potvrzené případy 170 224,2 Vyléčených 123 162,2 Mrtvých 2 2,6 Benešov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 63 63,4 Případů 10. 9. 13 Potvrzené případy 221 222,3 Vyléčených 157 157,9 Mrtvých 1 1,0 Příbram absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 137 119,0 Případů 10. 9. 17 Potvrzené případy 270 234,6 Vyléčených 131 113,8 Mrtvých 2 1,7 Beroun absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 121 127,3 Případů 10. 9. 16 Potvrzené případy 288 303,0 Vyléčených 166 174,6 Mrtvých 1 1,1 Praha-západ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 144 96,4 Případů 10. 9. 27 Potvrzené případy 556 372,3 Vyléčených 408 273,2 Mrtvých 4 2,7 Praha-východ absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 173 93,4 Případů 10. 9. 18 Potvrzené případy 639 345,1 Vyléčených 462 249,5 Mrtvých 4 2,2 Děčín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 55 42,5 Případů 10. 9. 5 Potvrzené případy 115 88,8 Vyléčených 60 46,3 Mrtvých 0 0,0 Chomutov absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 28 22,4 Případů 10. 9. 7 Potvrzené případy 103 82,4 Vyléčených 74 59,2 Mrtvých 1 0,8 Most absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 29 26,0 Případů 10. 9. 6 Potvrzené případy 91 81,5 Vyléčených 57 51,0 Mrtvých 5 4,5 Litoměřice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 31 25,9 Případů 10. 9. 0 Potvrzené případy 366 305,8 Vyléčených 325 271,6 Mrtvých 10 8,4 Louny absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 34 39,2 Případů 10. 9. 8 Potvrzené případy 99 114,2 Vyléčených 62 71,5 Mrtvých 3 3,5 Teplice absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 31 24,0 Případů 10. 9. 2 Potvrzené případy 137 106,1 Vyléčených 105 81,3 Mrtvých 1 0,8 Ústí nad Labem absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 28 23,5 Případů 10. 9. 4 Potvrzené případy 171 143,3 Vyléčených 143 119,8 Mrtvých 0 0,0 Kroměříž absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 33 31,3 Případů 10. 9. 9 Potvrzené případy 99 94,0 Vyléčených 66 62,7 Mrtvých 0 0,0 Uherské Hradiště absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 172 120,9 Případů 10. 9. 28 Potvrzené případy 463 325,5 Vyléčených 289 203,2 Mrtvých 2 1,4 Vsetín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 18 12,6 Případů 10. 9. 3 Potvrzené případy 102 71,2 Vyléčených 84 58,6 Mrtvých 0 0,0 Zlín absolutně na 100 tisíc Aktivních případů: 90 47,0 Případů 10. 9. 14 Potvrzené případy 312 162,8 Vyléčených 220 114,8 Mrtvých 2 1,0

Zdroj: data jednotlivých KHS, aktualizace každý den po 9.00 ráno, celkový počet nakažených s využitím Mapa je obarvena podle počtu aktivních případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.data jednotlivých KHS, aktualizace každý den po 9.00 ráno, celkový počet nakažených s využitím veřejné tabulky , historie stránek KHS na Githubu , mrtví doplňovaní podle otevřených dat , tudíž nemusí být aktuální.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, činí aktuálně 1,35. „Stále jde tedy o kontrolované šíření nemoci, lineární, nikoli exponenciální,“ podotkl Dušek. Pozitivní podle něj je, že plošně nejsou zasaženy zranitelné skupiny obyvatel. Lidé přes 65 let tvoří asi deset procent záchytů, v případě lidí přes 75 let je to méně než pět procent.

Covid-19 se nově objevil v ústavu v Jevíčku na Svitavsku, kde se léčí plicní nemoci. Nemoc se prokázala u pěti lidí, další desítky čekají na testy.



Českou republiku na seznam rizikových zemí kvůli šíření covidu-19 zařadilo Dánsko. Od páteční půlnoci budou do Dánska vpuštěni z Česka jen ti, kdo mají pádný důvod, třeba lidé na pracovních cestách nebo přepravci zboží. Turistické návštěvy tak nebudou možné. Pravidla upravilo také Švýcarsko, od pondělí tam bude po příjezdu z ČR povinná karanténa.