Skokový nárůst nakažených. Přibylo jich 588, nejvíc od 25. května

V posledních dnech incidence na 100 tisíc obyvatel stoupala každý den zhruba o jedna, ovšem nyní vzrostla o necelé tři. Aktuálně je hospitalizováno 89 lidí. Ve vážném stavu je 14 pacientů, o sedm více než minulé úterý. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

Nejhorší je situace v Karlových Varech, kde za posledních sedm dnů evidují zhruba 77 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Některé kraje přitom za poslední týden neregistrují žádnou nákazu.

Nákazu podle aktuálních statistik ministerstva zdravotnictví prodělalo v Česku přes 1,68 milionu lidí a 5,8 milionu lidí je plně očkováno. V úterý podali zdravotníci 12 757 dávek. Reprodukční číslo je nad hodnotou jedna, což značí zrychlování šíření epidemie, už 14 dní.



7. září 2021

Před rokem přibylo 7. září zhruba podobně případů jako letos, v dalších dnech pak počty stoupaly nad tisíc, ve druhé půlce října nad 10 000, maximem při loňské podzimní vlně bylo na začátku listopadu přes 15 700 potvrzených případů za den.



Vláda zhoršení očekávala

Úterní nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku překonal ten pondělní, který byl nejvyšší za zhruba čtvrt roku. Česko je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na úpatí další vlny epidemie.

Odborníci i vláda zhoršení epidemie v souvislosti s návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol očekávali, situace podle nich není dramatická. „Očekával jsem, že se situace může po prázdninách zhoršit. Neříkám, že je to jenom otázka návratu dětí do školy, ale obecně otázka návratu společnosti do nějakého normálního režimu, větší mobilita lidí,“ řekl Vojtěch novinářům v úterý po setkání se slovenským protějškem Vladimírem Lengvarským.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že hygienici čekají na výsledky testování ve školách, podle jejichž vyhodnocení se rozhodne o opatřeních proti šíření koronaviru. Případná opatření ale podle premiéra budou lokální, vláda se nechystá třeba uzavírat školy či hranice. Výsledky testování žáků na covid-19 ministerstvo zdravotnictví představí příští týden, situace je podle dosavadních dat podle úřadu příznivá.

O situaci v Česku bude dnes odpoledne jednat sněmovní výbor pro zdravotnictví. O aktuální epidemiologické situaci bude výbor informovat ministr Vojtěch, o situaci na školách pak ministr školství Robert Plaga (za ANO) a s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou budou poslanci debatovat o uznávání protilátek po prodělané nemoci covid-19.

Dalším bodem je připravenost zdravotnických zařízení a hygienické služby na případný podzimní nárůst počtu nakažených a informace o třetí dávce očkování proti covidu-19.