Od září roušky a zkrácená karanténa. Ministerstvo vydalo soupis opatření

Původně mělo nařízení platit i ve školách, obchodech, kadeřnictvích a provozovnách podobných služeb nebo restauracích. Hned následující den ale resort chystané předpisy změnil.

Od začátku září tak bude nošení roušek či jiné ochrany nosu a úst nově povinné jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, budovách veřejných a správních orgánů, hromadné dopravě a při podzimních krajských a senátních volbách pak i ve volebních místnostech.

„Roušky zavádíme od 1. září plošně jen v epidemiologicky nejrizikovějších místech. Nicméně všude tam, kde se pohybuje mnoho různých lidí a nejde dodržovat bezpečný odstup, roušky doporučujeme,“ oznámil v pondělí v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„I nadále zachováváme nezbytné výjimky z povinnosti nosit roušku, a to u dětí do dvou let, osob s poruchou intelektu, řidičů veřejné dopravy či uživatelů v zařízeních sociální péče a v některých dalších případech,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Roušky dále zůstávají povinné na vnitřních hromadných akcích s počtem účastníků nad 100. Také nejvyšší povolená kapacita akcí se nemění. Na vnitřní akce může maximálně 500 lidí a na venkovní tisíc.

Nově ale může být více lidí na akcích ve větších areálech, jako jsou stadiony či koncertní sály, členěných do oddělených sektorů. Dříve mohlo být takových sektorů jen pět, a v každém z nich 500 lidí u vnitřních akcí a tisíc u venkovních. Od 1. září mohou organizátoři vytvořit až deset sektorů v areálech s kapacitou nad pět tisíc lidí, ale jen u akcí, při nichž nejméně 70 procent účastníků sedí na sedadlech.

Odstup mezi lidmi v sousedních sektorech se také nově zkrátí ze čtyř na dva metry. Například divadla už také nebudou muset rozsazovat diváky v hledišti s rozestupy.

Od 1. září se také zkrátí povinná karanténa. Minimální doba izolace pro lidi s pozitivním testem na koronavirus a karanténní opatření pro ty, kteří přišli do kontaktu s nakaženým, už bude místo dvou týdnů činit jen deset dní.