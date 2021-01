Naočkujte milion nejstarších lidí, mrtvých ubude o 70 %, spočítali vědci

S koronavirem dosud v Česku zemřelo více než 13 200 lidí, v minulém týdnu bylo obětí většinou více než 150 denně. „Klíčem k úspěšnému očkování je tedy jeho organizační zvládnutí ve smyslu, aby ti nejstarší z nás byli naočkováni co nejdříve,“ uvedlo Centrum pro modelovaní biologických a společenských procesů BISOP.

Pravidlo o téměř exponenciálním růstu rizika úmrtí na covid-19 se zvyšujícím se věkem nemocného platí podle centra prakticky pro všechny skupiny lidí nad 50 let. „Je tedy například nutné přistupovat i jinak k 65letým a 75letým. Ti starší totiž čelí přibližně čtyřikrát vyššímu riziku úmrtí,“ doplnilo.



Pokud by pořadí lidí pro očkování mělo více než počty úmrtí zohledňovat ztracené roky života, výsledek bude podle centra stejný. „I v případě, že chceme zachránit co nejvíce let, je třeba začít očkovat ty nejstarší z nás,“ uvedlo centrum. Je to podle něj tím, že zatímco smrtnost covidu-19 se zdvojnásobí s každými pěti lety života nemocného navíc, očekávaný věk dožití klesá jen velmi pomalu.

Registrace k očkování on-line jako hlavní nedostatek

BISOP znovu zdůraznil, že registrace zájemců o očkování na webovém portálu ministerstva zdravotnictví zdaleka nestačí, pokud jsou cílovou skupinou osmdesátníci a devadesátníci. Centrum už dříve uvedlo, že registrace lidí nad 80 let k očkování on-line je hlavním nedostatkem navrhovaného očkovacího postupu.



Podle zástupců vlády mohou seniorům s registrací pomoci jejich děti nebo vnuci a praktičtí lékaři, případně si mohou termín zajistit na centrální lince 1221. Registrace pro lidi nad 80 let má být možná od pátku 15. ledna.

BISOP zopakoval své doporučení, aby seniory o možnosti očkování proti koronaviru informovali telefonicky jejich praktičtí lékaři či poskytovatelé sociálních služeb, pomoci by jim v tom měl stát nebo třeba dobrovolníci z Červeného kříže. Písemně by seniory na očkování mohly zvát zdravotní pojišťovny, které stejný postup používají u preventivních prohlídek, případně krajský úřad podle dat z registru obyvatel.

Kvůli možnému zahlcení linky 1221 by informační telefonní linky měly zřizovat obce. „Příkladem tohoto přístupu budiž aktivní přístup obce Úvaly nebo Prahy 7 a jistě mnoha dalších,“ uvedlo centrum.

Finální podobu strategie očkování proti koronaviru chce ministerstvo zdravotnictví zveřejnit v tomto týdnu. Návrh, který je v současné době v připomínkování, počítá v první fázi na leden a únor s očkováním seniorů nad 80 let, seniorů a zaměstnanců v pobytových zařízeních sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory, a zdravotníků, kteří se starají o pacienty s covidem-19. Ostatní zdravotníci a další rizikové skupiny mají následovat poté, co se tyto skupiny podaří proočkovat ze 70 procent. Důvodem rozdělení je zatím hlavně nedostatek vakcíny.

Centrum pro modelování biologických a společenských procesů BISOP se soustřeďuje na epidemie a jejich dopady na společnost. Výsledky mají pomoci při přijímání opatření. Centrum navazuje na jarní Iniciativu Model antiCovid-19. Výzkumný tým tvoří dvě desítky vědkyň a vědců.