Na karanténu nově dohlédnou policisté. Někteří Češi na ni totiž kašlou

Povinná domácí karanténa na čtrnáct dní. Pro všechny, kteří se vrací z Itálie. A karanténa platí rovněž pro ty, kteří přišli do kontaktu s nemocným a hygienik jim to nakázal. Zkrátka mají být doma a nikam nechodit. V Česku se to týká více než dvanácti stovek lidí. Při nedodržení hrozí pokuta až tři miliony korun. Najdou se však tací, kteří na omezení kašlou. I proto s dohledem a kontrolou lidí v karanténě pomohou hygienikům nově i policisté.