Čech v Mexiku hledal cestu k návratu domů, přepraví ho Britové

Původně měl on a jeho dva kamarádi letět příští týden z amerického Dallasu do Evropy, kvůli zákazu vstupu Evropanů do USA se mu ale situace zkomplikovala.



Právě tam je Sedláček s kamarády. Zaregistrovali se do aplikace ministerstva zahraničí DROZD, která umožňuje českým úřadům v případě potřeby rychlé spojení s českými občany v zahraničí. „Jsme v tom systému zaevidovaní, ale zatím se nikdo neozval. Zástupci v zahraničí nijak nepomohou a jejich slova jsou, že si máme sehnat jiný let,“ řekl Sedláček.



Domů měl s kamarády původně letět příští týden z Dallasu. „Do USA ale teď kvůli Trumpovi nemůžeme,“ uvedl Sedláček. Americký prezident Donald Trump před týdnem kvůli koronaviru zakázal veškeré cesty z Evropy do USA, do země nemohou ani lidé, kteří byli v posledních 14 dnech v Evropě.

Sedláček hledal i dřívější lety. „Všechno je ale obsazené. Češi se mají vrátit do vlasti, ale je to těžké, když České aerolinie (ČSA) zrušily všechny lety. Naštěstí ale létají Britové a podařilo se nám na příští týden zajistit přímý let z Cancúnu v Mexiku do Londýna a z něj se pak dostaneme do Prahy,“ řekl Sedláček.

Letiště v Praze funguje v omezeném provozu. ČSA zrušily všechny lety, létají ale některé zahraniční společnosti, které z ČR vyvážejí cizince, nebo naopak přepravují Čechy zpět domů. Linky létají například do Londýna, Moskvy nebo Dubaje.

Ministerstvo zahraničí se snaží dostat z ciziny české občany, kteří tam uvízli. Ve čtvrtek dopravilo z Kanárských ostrovů 268 českých občanů. Letadla společnosti Ryanair by měla přivézt Čechy z Maroka a Filipín, s vietnamskými aeroliniemi se připravuje evakuace Čechů z Vietnamu a připravuje se i vyzvednutí lidí z Latinské Ameriky.



Koronavirus se začal šířit koncem loňského roku z Číny, kde byly desítky tisíc nakažených a tisíce lidí zemřely. V Číně je epidemie na ústupu, desítky tisíc nakažených a několik tisíc obětí jsou v Itálii, nejvíc zasažené zemi v Evropě. Tisíce nakažených a stovky obětí jsou i ve Španělsku, dalšími zasaženými zeměmi jsou například i Francie nebo Německo.