Dobrovolníci zachraňují přetížené nemocnice, červený kříž jich proškolil už 3 tisíce

Kurz Základy moderního ošetřovatelství spustil červený kříž už loni v říjnu, v době nastupující druhé vlny pandemie. Od začátku byl o něj podle Marka Jukla veliký zájem „Od října kurzem prošlo už přes 3 tisíce lidí. A velká část už nastoupila do zdravotnických nebo sociálních zařízení, těch je už 1 200. Těchto absolventů ale není nikdy dost.“

„Proto stále platí nabídka pro ty, kteří by si kurz chtěli udělat,“ vzkazuje šéf ČČK. „Do kurzu se můžete přihlásit na těchto stránkách. Probíhá na 19 místech v ČR.“

„Školení je velmi krátké, třeba už jen kvůli obtížnému dojíždění v případě několikadenního školení,“ popisuje Jukl. „Je to osmihodinový kurz, kde se učí, jak komunikovat s nemocným, jak s ním manipulovat na lůžku, jak lůžko upravit, jak takového člověka nakrmit, poskytnout mu osobní hygienu.“

Podle Jukla jde opravdu o elementární věci. „Od absolventů kurzu se nečeká, že by nahradili profesionální zdravotníky, ale mohli by jim velmi významně odlehčit. Profesionální zdravotník pak může obsluhovat více nemocných, než kdyby tam tyto lidi neměl.“

„Dobrovolníci jsou lidé, kteří chtějí pomáhat. Jsou to občané všech profesí od manuálně po duševně pracující. Některým je málo přes 18, jiní už jsou téměř v důchodovém věku. Jsou to muži i ženy. Ukazuje to skutečnost, že všechny sociální skupiny ve společnosti mají mezi sebou ty, kteří chtějí pomáhat,“ uvádí Jukl.



A jak se dobrovolníci dostanou z kurzu přímo do nemocnic? „Dobrovolníci si mohou zdravotnické zařízení, kde chtějí působit, sami vyhledat.“

V případě potřeby ale Český červený kříž může zařazení dobrovolníka do služby zařídit přímo. „Loni jsme začali ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vycházet z databáze požadavků, které nemocnice ministerstvu zasílají. Na základě konkrétní žádosti tak můžeme přímo zdravotnická zařízení s proškolenými lajky nakontaktovat.“

„Ve většině případů s nimi nemocnice uzavírají dohodu o pracovní činnosti,“ říká Marek Jukl. „Není to tak, že by se automaticky zříkal odměny. To už záleží na konkértním jednotlivci. Dobrovolníky školí naši lektoři. Musí to být minimálně zdravotní sestry, které dobře vědí, jak to v nemocnicích funguje.“

Marek Jukl si práce dobrovolníků v přetížených nemocnicích nesmírně váží. Proto ho mrzí, když se například na sociálních sítích šíří zprávy, že přeplněné nemocnice jsou fake news a covid výmysl farmaceutických firem. „Víte, když se děje něco významného, tak sociální sítě zaplaví korektní i nekorektní zprávy. A působí to negativně, protože to podlamuje důvěru v to, že má smysl se zabývat protiepidemickými opatřeními.“

„Lidé by těmto zprávám neměli popřávat sluchu,“ míní Jukl. „Věřit by měli tomu, že hrozí v brzké době pád zdravotnického systému, překonání meze, ze které se pak budeme jen těžko moci vrátit zpět. Objektivní data to dokazují.“

„Můžu si myslet, že Američané nepřistáli na Měsíci. Ale tím nikoho neohrozím. Ale pokud si myslím, že koronavirus neexistuje, nebo že je to jen chřipečka, tak tím ohrožuji nejen sebe, ale i mnoho dalších,“ uzavírá prezident ČČK.

Jaké další aktivity provozuje červený kříž během pandemie koronaviru? Jak si Česko vede v boji s pandemií ve srovnání s jinými státy? I o tom všem hovořil v Rozstřelu šéf Českého červeného kříže Marek Jukl.