Vakcíny nejsou zrychleně schválené ani nebezpečné, vyvrací Blatný fake news

Podle ministra Blatného je zhruba 30 procent dezinformačního obsahu spojena s vakcínou na covid-19. Za nejčastější fake news považuje ministr zprávy, že vakcína nebude účinná, protože byla vyvinuta za příliš krátkou dobu, bude způsobovat nemoc samotnou a je dokonce nebezpečná.

„To není pravda. Jsou to dezinformace a například k rychlému vývoji vakcín dochází, protože se zkrátily administrativní kroky,“ vysvětloval ministr.



Neúčinnost Studie ukazují až 95procentní účinnost

Podle Blatného je jednou z největších dezinformací tvrzení, že je vakcína neúčinná, a to především proto, že byla vyvinuta příliš rychle. Účinnost vakcín podle výsledků studií vykazuje naopak až překvapivě dobré výsledky, kolem 95 procent.

„Uvědomme si, že virus SARS-CoV-2 patří k virům, na něž se už v minulosti zaměřovaly výzkumné týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry. Znalosti bylo možné využít. Farmaceutické firmy i výzkumné týmy se v současné době předstihují v tom, jak rychle posunout vývoj dále a kolik do něho vložit investic právě proto, aby všechno proběhlo rychle. Každá z nich je také ochotna do výzkumu investovat mnohem více finančních a lidských zdrojů,“ vysvětlil na konferenci ministr.

Podle šéfa zdravotnického resortu jde například o daleko více prostředků, než jaké se kdy investovaly do výzkumu a vývoje týkajícího se AIDS a podobných závažných onemocnění.

„Evropská agentura pro léčivé přípravky garantuje, že hodnocení vakcín dokončí podle obvyklých standardů pro zajištění kvality bezpečnosti a účinnosti. Není tedy pravda že by na tuto vakcínu byla aplikována jiná kritéria než pro jakékoliv jiné léky a kritéria pro registraci vakcín,“ dodal.

Rychlost Rychlý vývoj, ale ne na úkor bezpečnosti

Kritikům vakcíny a lidem, kteří jí odmítají, vadí rychlost a výsledkům nevěří. Podle ministra jde ale o urychlení administrativní části vývoje vakcíny, nikoli těch klinických.

„Při vývoji nebylo možné, aby se obešly nějaké regulační kroky, byly ale extrémním způsobem zkráceny administrativní kroky na výběr jednotlivých subjektů do klinických studií. Nejde tedy o žádné zkrácení, které by znamenalo snížení kvality toho výzkumu,“ řekl Blatný.

Rozhodnutí o registraci vakcín předchází předložení dlouhé řady výsledků, údajů a dokumentů, které bude i v tomto případě podle ministra nutné dodržet.

„Z tohoto pohledu mohu garantovat, že se k českým občanům nedostanou žádné jiné vakcíny než ty, které by byly schváleny Evropskou lékovou agenturou a jimž byla udělena registrace. Jediný, kdo využil výjimku k registraci, byla Velká Británie. Ostatní členské státy EU čekají na standardní schválení a tak to bude i v Česku,“ dodal Blatný s tím, že se schválení dá očekávat v řádu týdnů.

Nemoc Vypukne u mě covid-19 po očkování? Ne, říká Blatný

Obavy z propuknutí nemoci po očkování nejsou podle Blatného namístě. Ministr uznal, že v minulosti některé očkovací látky obsahovaly oslabený virus nebo části živého viru, ale to není případ těchto vakcín. U vakcín proti nemoci covid-19 žádná z nich neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo se dostávat se do buněk, a byl by tím pádem schopen infikovat člověka.

„Vakcíny obsahují jen významné součásti viru, které budou stimulovat imunitní systém, nikoliv celý virus. Vakcína nemůže vyvolat onemocnění covid-19,“ řekl Blatný a dodal, že se objevují také informace, že vakcína od společnosti Moderna je postavena na genetické informaci viru a změní tím genetickou informaci člověka.

„To není možné. Očkovací látka u těch nejnovějších, takzvaných genetických vakcín, se dostane jen do některých buněk, ale nikoliv do genetického kódu. Nebude se množit a nemůže se integrovat do našeho genomu. To je lež,“ zdůraznil během vysvětlování několikrát Blatný.

Nebezpečí Vakcína je nejen neúčinná, ale i nebezpečná?

Poslední z nejzásadnějších fake news je podle Blatného tvrzení, že vakcína je nebezpečná, a proto ji stát distribuuje všem a zadarmo. Ministr ji považuje za nesmysl a jednu z konspiračních teorií, která těží z přesvědčení některých lidí, že očkování není jen neúčinné, ale dokonce nebezpečné.

„Jde o záměrné vyvolávání strachu, nedůvěry a paniky. Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými a standardními klinickými testy, které by odhalily případné nežádoucí účinky. Teprve potom se uvede na trh. Ale tím to nekončí. I po registraci jakéhokoliv léku a tím spíše vakcíny se dále sledují,“ řekl Blatný a dodal, že u nás jde o gesci Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

SÚKL povinně monitoruje a vyhodnocuje jakékoliv informace spojené s užíváním léků na našem území. Kontrolovat bude vakcínu i nadále také Evropská léková agentura.

„Chtěl bych upozornit že vakcína je jedním z jednoznačných kroků, který dlouhodobě a trvale může zastavit šíření epidemie ve světě. Už v minulosti to byla právě vakcinace, která pomohla ke snížení v řadě jiných případů,“ uzavřel ministr Blatný. Očkování například vymýtilo pravé neštovice.