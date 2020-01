Babiš chce zlepšit opatření na letišti kvůli šíření nového koronaviru

Premiér Andrej Babiš chce zlepšit opatření kvůli koronaviru. „Nejsem úplně spokojen z hlediska těch opatření. Měla by být vylepšena o to, že každá posádka letadla, které přistane v České republice bude dopředu informovat pasažéry o tom, že pokud někdo má nějaké dýchací problémy, má pocit, že je nemocný, měl by vyhledat lékařskou pomoc,“ řekl Babiš.