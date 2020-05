Bez roušek v místnostech to už jde. Vyvolení na to mají přesná pravidla

Na přijímacích zkouškách na střední a vysoké školy, při denní výuce na jednoletých kurzech cizích jazyků nebo při poskytování poradenských služeb nemusí mít ode dneška lidé v místnosti nasazené roušky, pokud mezi sebou dodrží odstup alespoň 1,5 metru a u přijímaček nebude v místnosti přes 15 lidí.

Zákaz pohybu na veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest platí v Česku od 19. března. Cílem je zabránit šíření nového koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19.



Výjimku z nošení už mají například děti v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.

Vláda v pondělí vzala na vědomí návrh, podle kterého od 25. května budou moci lidé chodit venku bez roušky. Nutné ale bude udržovat více než dvoumetrové rozestupy.

„Rozhodli jsme se pro termín 25. května po konzultaci s epidemiology,“ řekl v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Právě 25. května končí poslední velká fáze rozvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru.

Lidé budou moci chodit už i do vnitřních prostor restaurací, do bazénů či do vnitřních pavilónů zoologických zahrad. Otevřou se i vnitřní prostory v zoologických a botanických zahradách a na hradech a zámcích. Ještě minulý týden se uvažovalo o tom, že by povinné nošení roušek na veřejnosti zůstalo i po skončení nouzového stavu a první rozvolňování by začalo v červnu.