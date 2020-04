V rouškách se dusíme, říkají astmatici. COVID-19 u nich může probíhat hůř

Že povinnost mít zakrytá ústa a nos na veřejnosti mnohým astmatikům zásadně komplikuje život, dokládají jejich zkušenosti. „Jsem astmatik a dusím se v tom. Snažím se sedět doma a nechodit nikam, kam bych ji musela mít na obličeji delší dobu,“ stěžuje si na internetovém fóru uživatelka Kristýna. „Do práce jezdím na kole. Jediné, co snesu i v práci, je lehký šátek, jinak taky lapu po dechu. Musíme holt vydržet,“ píše další astmatik.

Lidé si vzájemně radí, že pomáhá použít k výrobě roušky volnější materiál. „Ušila jsem z bavlněného trička nákrčník, nahoře stažený gumičkou. Tím, že je tam mezi nosem a látkou více prostoru, se lépe dýchá,“ zní jedna z rad. „Vhodná je rouška jedno použití z netkané textilie. Taky jsem se v plátěné dusila,“ píše další diskutující.

Odborníci každopádně upozorňují, že právě astmatici by neměli prevenci před koronavirem podcenit. „Logicky vzhledem k onemocnění astmatem může být průběh COVID-19 komplikovanější,“ varuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje.

„Astma je chronickou respirační nemocí, a má tedy potenciál zhoršit průběh koronavirového zápalu plic, platí ale, že pokud je astma pod kvalitní kontrolou, jsou normální funkce plic a pacient je dlouhodobě bez stavů zhoršení a akutních záchvatů, není riziko závažného průběhu koronavirové plicní infekce zásadně vyšší,“ míní profesor Petr Pohunek pro web uLékaře.cz.



„Při astmatu je možný komplikovanější průběh onemocnění,“ doplňuje ho lékařka Jana Moravcová. „Doporučuji dodržovat všude uváděná hygienická pravidla, cestovat tedy s rouškou,“ shrnuje.



Opatření pomáhají

„Roušky odložíme ještě letos,“ řekl ve čtvrtečním rozhovoru pro iDNES.cz ministr vnitra Jan Hamáček. „Věřím, že bude fungovat chytrá karanténa, že se naše opatření projeví poměrně rychle. Držet zarouškovaný národ do podzimu, to si představit nedokážu. To by se epidemie musela vymknout z kontroly,“ dodal.



Povinnost zakrýt si vhodným způsobem ústa a nos vláda zavedla od 18. března jako jedno z opatření, které má dostat pod kontrolu epidemii koronaviru. Podle odborníků jde o správný krok. Že nařízení mají svůj pozitivní efekt, si myslí třeba hlavní hygienička Jarmila Rážová. „Zvedla se zodpovědnost lidí, kteří nosí na veřejnosti ochranu úst a nosu, pokud se například přesunují dopravními prostředky do práce. Lidé se neshlukují, nechodí do barů, restaurací ani do divadel. I to pomáhá,“ uvedla pro iDNES.cz.

Součástí opatření proti koronaviru bylo i zavření všech typů škol. Ministr školství Robert Plaga připustil, že děti zpět do lavic možná vyrazí v rouškách. Zároveň podle něj bude nutná zvýšená dezinfekce, důsledné dodržování hygienických návyků a kontrola zdravotního stavu žáků. Za nemožné Plaga ale považuje metrové rozestupy, o kterých mluvil premiér Babiš.

Ve prospěch roušek také mluví náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „Já si myslím, že to užitečné je, protože ta rouška neslouží k ochraně naší, ale k ochraně všech v okolí,“ řekl Prymula. Ten zároveň vyvracel tvrzení Světové zdravotnické organizace, která radila roušky nosit jen těm, kteří jsou nakažení.

Že i podomácku vyrobená rouška má smysl, ukazují některé studie. Podle nich nové bavlněné triko může okolí nakaženého ochránit skoro stejně účinně jako chirurgická rouška. Je schopna efektivně zachytávat vlastní, potenciálně nakažlivé kapénky, které neustále šíříme do okolí kašláním, mluvením, a dokonce i samotným dýcháním.

