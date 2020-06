Stát vnímá asistenty jako podřadnou sílu. Školy by ale bez nich neotevřely

Asistenti jsou pedagogům k dispozici ve třídách, kde je jedno nebo více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. To je jejich hlavní úkol. Světová pandemie ale ukázala, že dokážou zastoupit za učitele. Díky tomu mají ředitelé k dispozici více lidí, kteří výuku zastanou. Což se teď ukázalo na menších kolektivech.

Někde inkluzi sabotují, jinde zase asistenti učitele suplují

„Jsou pro nás rovnocennými partnery s učiteli. Díky nim se nám v podstatě zdvojnásobil pedagogický sbor. Neměli jsme díky tomu takový problém otevřít školu v režimu, kdy dopoledne učí děti třídní učitelé a v poledne přebírají jednotlivé třídy asistenti, kteří jsou s dětmi odpoledne jako vychovatelé školní družiny. Takový luxus bychom si nikdy bez našich asistentů nemohli dovolit,“ říká ředitelka Církevní základní školy v Borohrádku Jitka Kadrmasová.

Právě v Borohrádku byli asistenti například součástí vyučování i během dálkové výuky. Procvičovali s dětmi násobilku či vyjmenovaná slova a byli k dispozici učitelům při přípravě hodin. Podle ředitelky asistenti také volali některým žákům a děti jim do telefonu či po Skypu četly z čítanky.

Asistenti nemají jistoty a tak chybí

V Česku se řady asistentů pedagoga meziročně rozrůstají, ve školách jich je přes 24 tisíc. Kvůli inkluzi ale jejich pomoc při výuce potřebuje stále více dětí a učitelů. Podle kritiků je způsob jejich přidělování nesystémový, pouze jako podpůrné opatření a asistent by tak měl být přidělovaný ke škole, ne pouze k dítěti. Standardní pozicí jsou od letošního ledna jen ve speciálních školách.

„Nás jako ředitele nejvíc trápí, že když už máme asistenta, který je u nás zvyklý, jsme s ním spokojení, máme nastavené postupy, znají ho i učitelé, žáci i rodiče, tak aktuálně nemůžeme takovému asistentovi zaručit místo. Jeho pozice je spjatá s žákem a jeho doporučením. U asistentů nejde vytvořit jistotu pozice, jako je tomu u učitelů,“ říká ředitel Základní školy profesora Švejcara v Praze Ondřej Lněnička.

Důležitá je ale také kvalifikovanost asistentů pedagoga. Ti musí mít maturitní vzdělání a odpovídající pedagogické vzdělání, které může i v podobě kurzu pro asistenty pedagoga. Nejsou tak klasičtí učitelé s pedagogickou fakultou. Školy jejich služby ale využívají.

„Podle toho, co nám asistentky pedagoga říkají, si školy s jejich zapojením během krize většinou poradily. A to i přesto, že ministerstvo školám neposkytlo žádné informace a metodické pokyny směrem k náplni práce asistentů pedagoga a školních asistentů během distanční výuky. Při znovuotevření škol se mluvilo o jejich nepostradatelné roli, ale nedefinovalo, jaká by měla být,“ říká metodička vzdělávacího programu Varianty Člověka v tísni Alexandra Petrů.

Uvidíme, jak to půjde ve speciálních školách

Jako učitelé (tedy samostatně) mohli asistenti být ve třídách jen během pandemie a znovuotevření škol. Jinak ve třídách pracují v tandemu s učitelem. Ministerstvo od nového roku místo tří asistentů pedagoga financuje školám jednoho, takzvaného sdíleného asistenta pedagoga určeného jako podpůrné opatření pro více žáků.

Druhého asistenta hradí v rámci podpůrných opatření jen tehdy, jsou-li ve třídě buď více než tři děti s nárokem na asistenta v rámci třetího až pátého stupně, nebo alespoň tři, přičemž jeden z žáků má diagnostikované závažné psychické onemocnění. Když to škola nesplní, musí druhého asistenta ve třídě hradit z jiných zdrojů, pokud ho chce.

„V rámci reformy financování regionálního školství došlo od 1. ledna 2020 k parametrizaci financování působení asistentů pedagoga ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených podle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona. Po ověření tohoto modelu dojde k dalším případným změnám,“ řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

V překladu to znamená, že se ministerstvo k případným změnám v ohledu asistentů pedagoga na klasických školách rozhodne až tehdy, jak se jejich práce „na plný úvazek“ osvědčí u speciálních škol, kde jsou od začátku roku ve školách financování jako standardní pozice.