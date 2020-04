Průzkum: Dva z pěti Čechů v karanténě víc jí, pětina vypije víc alkoholu

Dvě třetiny lidí v průzkumu uvedly, že se jim v době karantény daří dodržovat zdravý životní styl jako dostatek spánku nebo pitný režim, téměř 70 procent respondentů i nadále sportuje. Nejčastěji se věnují chůzi (47,5 procenta) a cyklistice (17,3 procenta). Téměř třetina lidé během nouzového stavu ale nesportovala vůbec.



„Chtěli jsme zmapovat chování lidí ve výjimečných podmínkách a odpovědět na otázku, jaké příležitosti nebo hrozby pro zdraví lidí z této mimořádné situace plynou. Jsme mírně optimističtí, neboť si uvědomujeme možný doběh negativních důsledků v čase,“ uvedla mluvčí pojišťovny Hana Kadečková.

Téměř 40 procent lidí ale začalo víc jíst a necelá pětina zvýšila konzumaci alkoholu. Více se přejídají muži než ženy, v případě alkoholu je to naopak. Podle průzkumu má větší příjem jídla více než polovina mladých mezi 18 a 26 lety. Spotřebu alkoholu více navýšili lidé mezi 27 a 35 lety a o něco méně mladí do 26 let. Naopak nejméně přidali v pití lidé ve věku 54 až 65 let.

Více než polovina Čechů považuje současnou situaci za psychicky nebo fyzicky náročnější. Více než třetina lidí do 35 let nouzový stav hůře zvládá. Přes 80 procent lidí uvedlo, že jejich vztahy v rodině ani sexuální život se v karanténě nezhoršily. Asi desetina lidí deklarovala zhoršení vztahu s partnerem, necelých pět lidí má horší vztah s rodiči a asi čtyři procenta s dětmi.