Pětina policistů je v karanténě. Na oslavy silvestra však hlídky posílí

Přesto upozorňuje, že na počty hlídek v ulicích to nebude mít vliv. Ba naopak, například v Praze do ulic na silvestrovskou noc vyrazí více strážníků než v minulých letech. Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík nevyloučil, že hlídky ve větších městech se stáhnou do center, kde může dojít ke shlukování lidí, třeba na Václavské náměstí v Praze. „Rozhodně to nebude zadání, aby to tak bylo,“ doplňuje. Spíše než ze shlukování mají však policisté větší obavy ze zakázaného pohybu lidí po deváté večer.