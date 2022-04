Vada řeči Ondru ovlivňuje ve škole. Kvůli covidu mu terapeutku dělala matka

Na logopedii začal tehdy pětiletý Ondřej chodit po jarních prázdninách

v únoru roku 2020. Jeho matka v dětství navštěvovala logopedku také.

Stejně tak se řečová vada nevyhnula ani její starší dceři. Na základě

předchozích zkušeností proto Danielová usoudila, že je se synem potřeba

navštívit odborníka. „Neuměl říkat L, R ani Ř. Věděla jsem, že to bude

potřeba docvičit, aby ho vzali do školy,“ popisuje matka.

Po úvodní vyšetření mu logopedka diagnostikovala dyslálii. Konkrétně

nesprávnou výslovnost hlásek L, R a Ř. Při terapii se rozhodla nejdříve

napravit hlásku L, poté zamýšlela pokračovat na další. Za rok a půl měla

být chlapcova řeč v pořádku. Nic nenasvědčovalo tomu, že by neměl

v šesti letech, v září roku 2021, bez problému nastoupit do první třídy.

Jenže do všeho přišla covidová pandemie.

Nastalo období bez terapie

„Logopedii jsme při pandemii neměli vůbec. Paní doktorka nenabízela ani

online setkání. Pořád dokola jsme doma opakovali to samé. Byly to

materiály, co jsme měli zadané z prvních dvou terapií, které jsme stihli.

Stálé omílání toho samého dokolečka ale syna brzy přestalo bavit,“

vzpomíná Danielová. Po několika týdnech domácí logopedie nemohla

matka syna k procvičování donutit.

Po protrápeném půlroce svitla rodině naděje. V září roku 2020 se

logopedická ambulance otevřela. Chlapec se na terapii těšil, matka také.

Oba doufali v nové materiály a posun kupředu. Do první třídy měl Ondřej

nastoupit přesně o rok později. Na sezení proto dorazili s nadějí a

zapálením.

„Bylo to takové rozkoukávací, jak jsme se setkali po delší době. Ondík paní

doktorce vyprávěl, co zažil, jak ho to doma nebavilo, a že se na ní těšil.

Pak spíš všechno zopakovali a domluvili jsme se na další terapii za dva

týdny,“ vysvětluje Ondřejova matka.

Jenže na další návštěvu nedošlo. V říjnu se ambulance opět uzavřela a Danielové nezbylo nic jiného, než opět cvičit se synem v domácím prostředí.

Dyslálie Jde o narušenou komunikační schopnost, při které dítě neumí správně vyslovit jednu nebo více hlásek.







Jedná se o poruchu artikulace. Dítě hlásku tvoří na nesprávném místě nebo špatným způsobem.







Je to nejčastější porucha řeči u dětí. Častěji se vyskytuje u chlapců než u dívek.

Matka se snažila zastoupit logopedku

V té době už syn nemohl stejné logopedické materiály ani vidět. Začal být

vzteklý, každodenní trénink hlásek odmítal. Otevření ambulance a s tím

spojené nové materiály byly v nedohlednu. Matka si začala všímat, že se

řeč chlapce nezlepšuje. Blížil se zápis do první třídy a Danielová si

uvědomovala, že bude potřeba přitvrdit.

„Syn na mé napomínání začal být alergický. Já byla nešťastná z toho, že mu nedokážu pořádně pomoci. I když jsem se snažila, nedokázala jsem mu říct, kam má dát přesně jazyk a podobně, protože tomu nerozumím,“ popisuje útrapy.

Aby domácí logopedii obohatila, snažila se zapojit i materiály, které dříve

využívala s dcerou. Zároveň si všímala, že jim doma chybí pomůcky a

logopedické hry. Pamatovala si, že právě herní terapie dříve nejvíce

vyhovovala i její dceři. Ve snaze motivovat a zabavit tehdy již šestiletého

Ondřeje nakoupila domů vlastní pomůcky.

Po roce logopedie v domácím prostředí, bez jakékoliv zpětné vazby od

odborníků, začala vytvářet terapeutický plán pro syna sama. Zda to dělá

správně, nevěděla, ale pouze vyčkávat ji frustrovalo. „K materiálům, které

používala dcera, když chodila na logopedii, jsem sledovala návodná videa.

Nakonec jsem pořídila i logopedickou tužku na rozhýbání pusy,“ vzpomíná

Danielová.

Chlapec ale téměř každodenní cvičení doma odmítal. Navíc se u něho

začaly z nedostatku pohybu a neustálého pobytu u počítače projevovat

problémy se zády. K tréninku řeči se kromě předškolních online hodin

přidala ještě cvičení na posilování zad. To situaci nepřidalo, Ondřej začal

být otrávený a rezignovaný a místo zlepšení se dostavil opačný efekt.

Výslovnost hlásky L a R, na které pracovali, se zhoršila.

Odklad školní docházky se Ondřejovi nevyhnul

Blížil se zápis a šestiletý Ondřej stále hlásky neovládal. Přidal se proto do

velké skupiny českých dětí, kterým byl doporučený odklad školní docházky. „Moje snaha začít chodit na terapie včas přišla vniveč,“ vzpomíná matka dnes již sedmiletého chlapce.

Logopedka se s nimi za celou dobu pandemie nespojila. Danielová si

musela na internetových stránkách sama hlídat, kdy se k ní mohou znovu

začít objednávat. Do ambulance se tak se synem opět vrátili až v září

minulého roku. Terapie opět nabyly na pravidelnosti. Dva covidové roky

domácího procvičování jako by ale vůbec nebyly.

„Když jsme v září přišli za paní logopedkou, tak si Ondru vyzkoušela a

konstatovala, že očekávala, že už hlásky bude dávno umět. Nedalo se nic

dělat. V podstatě s ním musela začít úplně od začátku,“ vzpomíná na první

pocovidové logopedické setkání Danielová.

Koronavirová logopedie Logopedie je obor zabývající se nápravou řečových vad u lidí všech

věkových kategorií, nejčastěji se však jedná o děti v předškolním věku,

kterých meziročně stále přibývá. Za běžného režimu se uskutečňuje

v rámci osobního setkání ve škole nebo logopedické ambulanci. Při

koronavirové pandemii mohla být od března roku 2020 péče poskytovaná

pouze distančně.

Stále je na čem pracovat

V současné době dochází Ondřej na terapie jednou za dva až tři týdny.

Díky pravidelnosti, různorodosti a odbornému vedení ho terapie baví.

K tomu má jednou týdně ve škole logopedický kroužek. Tam se dostává do

kontaktu s ostatními dětmi, které mají problémy v řeči. To mu přináší větší

motivaci, protože vidí, že situaci, kdy mu někdo nerozumí, nezažívá sám.

Přesto nedostatky v řeči Ondřeje ovlivňují v běžném životě stále. „Zrovna

nedávno se ve škole učili R. Jak tu hlásku stále neovládá perfektně, tak ji

nemůže zopakovat a těžko se mu to učí,“ popisuje jeden z problémů

chlapcova matka.

Dodává, že na začátku školního roku byla při terapii stále limitující i protipandemická opatření, kvůli kterým syn nemohl s logopedkou hrát hry nebo využívat stimulační pomůcky. Překážkou byla nutnost dezinfikace a bariéra v podobě ochranného skla mezi dítětem a odbornicí.

„Samozřejmě si často říkám, jaký jsem měla na začátku skvělý plán. Covid

nám do toho ale holt hodil vidle. Roční odklad syna a zároveň to, že se

s problémy v řeči trápí déle, než bylo nezbytné, mě mrzí. Naučila jsem se

ale brát to s nadhledem a jsem ráda, že teď už se věci ubírají jenom

k lepšímu. Hlavně doufám, že už nepřijde žádná další covidová vlna,“

uzavírá Danielová.