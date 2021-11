Čtyřicet procent lidí nám nezvedá telefony, říká hlavní hygienička

Tempo šíření koronaviru v Evropě je znepokojující, počet hospitalizací je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vyšší v zemích, kde je očkováno méně lidí.

„Česká republika dělala to, co všechny ostatní státy. Snažila se očkovat své občany, přesvědčit je k očkování. Někdy je obtížné si vysvětlit, proč třeba Polsko, které má proočkovanost ještě nižší, je na tom výrazně lépe,“ uvedla Svrčinová. Slovensko, kde má obě dávky vakcíny zhruba 42 procent obyvatel, se ale podle ní dostává do kritické situace.

Současná nařízení jsou, vzhledem k proočkovanosti, adekvátní a mohla by podle hlavní hygieničky pomoci odvrátit krizový vývoj situace. Jako nejúčinnější opatření vychází nošení respirátorů ve vnitřních prostorách.

„My určitě nechceme nic uzavírat,“ zdůraznila hlavní hygienička. Bude se však zkracovat platnost PCR testu na tři dny a antigenního testu na jeden den.

Důležitá je ale také součinnost lidí. „Bez pomoci každého občana to bude těžké. Každý by si měl uvědomit, že má udržovat rozestupy, nosit respirátor a často si mýt a dezinfikovat ruce. A dojít si na očkování,“ řekla Svrčinová.

Právě efekt očkování je dle hygieny oproti minulému podzimu nejvíce vidět na nižším počtu osob na jednotkách intenzivní péče. S reinfekcí pak hygiena eviduje třicet lidí.

O zavedení povinné karantény očkovaných, kteří přišli do styku s nakaženým, se dle Svrčinové zatím neuvažuje. Přičemž očkované lidi do karantény nedávají ani okolní státy. „Je prokázáno, že když se očkovaná osoba nakazí, tak velmi rychle virus vylučuje ze svého těla a je neinfekční pro své okolí po kratší době,“ vysvětlila hygienička.

Šíření nákazy by měly pomoci také kontroly bezinfekčnosti na veřejných místech. „Zatím jsme provedli pár kontrolních akcí, včera se jedna konala na území celé České republiky. Výsledky budeme mít k dispozici v pondělí,“ řekla. Kontroloři se zaměřili například na restaurace, kina či divadla.

Cílené testování ohnisek nákazy

Počty nakažených stoupají také mezi školáky, v kategorii dětí je incidence za posledních sedm dní mezi 700 a 900 nakaženými na sto tisíc obyvatel. Plošného testování však Svrčinová příznivkyní není: „Snažíme se jít spíše cestou cíleného testování tam, kde se objeví nákaza.“

„Zatím bylo z rozhodnutí hygienických stanic uzavřeno pouze šest škol od začátku školního roku. To při počtu 5,5 tisíce škol v Česku není mnoho,“ dodala. Nakažených dětí pak od září hygiena eviduje necelých sedm tisíc, karanténu mělo pak nařízenou necelých čtyřicet tisíc dětí.

Problém kvůli vysokému nárůstu nakažených aktuálně představuje i trasování, kdy se hygienické stanice nemohou lidem dovolat. „Jenom zhruba šedesát procent lidí, kterým zavoláme, nám vezme telefon. Musíme posílat SMS, volat opakovaně, ani pak ale hovor nepřijmou,“ vysvětlila Svrčinová.

Hygienické stanice však nasadily více zaměstnanců a s trasováním pomáhají například také hasiči. Zaměřují se především na trasování lidí nad 65 let, hospitalizovaných, zdravotníků a podobně.