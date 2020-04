O krok blíže normálu. Otevírají se další obchody, zoo nebo fitness centra

V pondělí se otevírají obchody a další provozovny s plochou do 2 500 metrů čtverečních se samostatným vchodem a mimo obchodní centra. Větší obchody bude stačit zmenšit bezpečnostní páskou. Vedle zákazu zkoušení oblečení v prodejnách oděvů doporučuje ministerstvo zdravotnictví i zvláštní podmínky pro reklamace. Prodejci by měli nechat veškeré vrácené zboží před jeho dalším nabízením tři dny ležet. Boty si lze zkoušet pouze v ponožkách.



Lázně mohou znovu přijímat klienty, otevřou ale až začátkem května. Dříve nestihnou po vynucené pauze vše připravit. Kraje budou také moci ubrat z lůžek, která musely blokovat pro případ, že by domy seniorů nezvládaly péči o nemocné. Nově musí zajistit pro seniory s nemocí covid-19 pouze deset volných lůžek na 100 tisíc obyvatel namísto 60.

Pendleři nově smí cestovat z Česka za prací a zase se vracet zpět každý den. Pravidelně ale musí předkládat negativní PCR test na nemoc covid-19. Test nesmí být starší než čtyři dny. Následně se novými testy budou prokazovat jednou za dva týdny. Pokud by jej na hranicích neukázali, museli by do dvoutýdenní karantény. Stejná pravidla budou platit pro návraty z dovolených.



Do Česka také na tři dny mohou přijet unijní občané „prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti“, tedy například na obchodní jednání. Rovněž oni musí na hranicích předložit negativní test.

Na delší dobu do země mohou přicestovat při splnění stejné podmínky unijní občané a vysokoškolští studenti, pokud předloží pracovní smlouvu potvrzující ekonomickou činnost v Česku nebo jiný podobný doklad, studenti pak potvrzení o studiu na české vysoké škole. Pro tyto lidi platí první dva týdny omezení volného pohybu. Mezi 10. a 14. dnem pobytu v Česku budou muset podstoupit další test na nemoc covid-19.



DALŠÍ KROK NA ZAČÁTEK

Vysoké školy se otevřou pro konzultace

Od pondělí také platí, že na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků. Do tohoto pondělí byly vysoké školy otevřené v omezené míře pro aktivity studentů jen v posledním ročníku studia. Mělo to znamenat možnost konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek.

Pokud to vývoj epidemie dovolí, maturanti by se do lavic mohli vrátit 11. května a skupiny školáků na prvním stupni základních škol 25. května. Nejméně počítá vláda do prázdnin s návratem žáků druhých stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků. Přesná pravidla postupného otevírání ještě ministerstvo školství upravuje, jasno bude na konci dubna.

Provoz smí obnovit také autoškoly. V učebně ale může být nejvýše pět žáků ve dvoumetrových rozestupech a ve vozidle jen učitel s jedním žákem. Automobil bude muset projít po každé jízdě dezinfekcí.



Fitness centra nesmí otevřít zázemí, zoologické zahrady vnitřní prostory

S mnoha hygienickými požadavky se budou vypořádávat posilovny a fitness centra. Vedle toho, že se klienti nepřevléknou v šatnách a neosprchují, budou provozovatelé muset třeba zajistit po každém klientovi dezinfekci strojů a cvičebního nářadí. Omezen je i počet trénujících lidí. Na každých deseti metrech čtverečních plochy smí cvičit nejvýše jeden člověk.

Provozovatelé zoologických, botanických nebo dendrologických zahrad mohou umožnit vstup nejvýše 150 lidem na hektar plochy. Vnitřní pavilony se zpřístupní podle nynějších plánů až za měsíc.



Od pondělí lidé mohou například do venkovních prostor Botanické zahrady v pražské Tróji. Pražská Zoo otevírá s limitem 8 500 návštěvníků denně. Lidé si budou moci nakupovat časové vstupenky pouze online, zakoupení na místě nebude možné.

Otevírají jen některé knihovny

Knihovny nově smí opět půjčovat vrácené knihy po dvou dnech. Například Národní knihovna a zřejmě ani mnohé další knihovny se veřejnosti ještě neotevřou. Provozovatelé poukazují na to, že určitý čas potrvá příprava provozu s ohledem na dodržování předepsaných hygienických opatření.



Moravská zemská knihovna v Brně otevře 29. dubna, ale v omezeném režimu. Čtenáři si budou moci objednat a vyzvednout pouze absenční výpůjčky, knihy bude možné vracet pouze do biblioboxu, odkud poputují do třídenní karantény.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Provoz neobnoví část knihkupectví. Společnost Albatros Media uvedla, že v pondělí otevře zřejmě 65 procent knihkupců, tedy asi 350 prodejen. Pro knihkupce platí, že manipulovat s knihami a dalším podobným zbožím může personál jen v rukavicích, zákazníci si musejí u vstupu dezinfikovat ruce.

Bohoslužby bez svěcené vody

Bohoslužby se mohou konat již od pátku 24. dubna, avšak do 15 osob a za přesně definovaných podmínek. Samozřejmostí je zakrytí dýchacích cest (nosu, úst) a dezinfekce rukou. Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním eucharistie/večeře Páně a po něm, v rámci bohoslužby se pak vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.



Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely a sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Od pátku se může sejít skupina 10 lidí, řekl Vojtěch (23. 4. 2020):



Další uvolňování začne 11. května

Od pondělí 11. května se otevřou všechny provozovny v nákupních centrech, obchody nad 2 500 metrů, která jsou mimo tato centra, restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních zahrádek.



Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

Od tohoto data bude zároveň možné jít ke kadeřníkovi nebo holiči. Otevřou i poskytovatelé manikúry a pedikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby. Lidé budou také moci do muzea, galerie a výstavní síně, do venkovních prostor zámků, hradů a skanzenů. Umožněny budou bez omezení venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců.

O dva týdny později, od pondělí 25. května, se pak budou moci otevřít vnitřní prostory restaurací, kaváren, vinoték a bufetů. Zpět do provozu se vrátí také hotely, kempy a další ubytovací zařízení. Hrát by znovu měla začít divadla, otevřít by se měly hrady a zámky a vnitřní prostory zoologických a botanických zahrad a arboret.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha umožňuje uvolnění restrikcí dobrá epidemiologická situace. Prymula předpokládá, že udržování odstupu, dezinfekce a především roušky, budou platit nejméně do konce června.

Počet osob s covid-19 dle krajů