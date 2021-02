Změnila se pravidla pro cestování do Česka, přibyly velmi rizikové státy

Barvy Pravidla podle zbarvení států

Pro oranžové, středně rizikové státy podle cestovatelského semaforu se nově zavede povinnost absolvovat antigenní test před cestou do ČR. U červených bude nutný kromě testu před cestou i další test. Do pěti dnů od přicestování si budou muset lidé udělat druhý PCR test.



Pro oranžové, středně rizikové státy podle cestovatelského semaforu se nově zavede povinnost absolvovat antigenní test před cestou do České republiky. Patřit mezi ně budou Island, Finsko, Norsko a Řecko. Dosud museli při cestování z oranžových zemí předložit negativní test pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři.



U červených zemí s vysokou mírou rizika bude nutný kromě testu před cestou i další do pěti dnů od přicestování, a to PCR test. Řadit se k nim budou například Německo, Polsko, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko a Azory.



Zelenou barvu, kterou se vyznačují dostatečně testující státy s mírnou nákazou, má z evropských zemí jen Vatikán, z dalších Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.



Nová kategorie Země s velmi vysokým rizikem

Vláda rozhodla o vzniku nové kategorie zemí s velmi vysokým rizikem. U zemí v této kategorii bude povinný PCR test před cestou do ČR, po příjezdu bude muset dotyčný absolvovat karanténu.



Po pěti dnech si bude moci udělat druhý test, který v případě negativního výsledku umožní karanténu ukončit. Nadále však bude muset cestující dalších pět dnů nosit respirátor a to minimálně třídy FFP2.



Mezi země s velmi vysokým rizikem budou od pátku zařazeny Slovensko, Británie, Španělsko, Portugalsko, pobaltské státy, Slovinsko nebo Irsko.



Cestování Do Česka se smí jen v nezbytných důvodech

Od soboty nesmějí cizinci přicestovat z jiných než nezbytných důvodů, vláda to explicitně definovala v usnesení po čtvrtečním zasedání. Kabinet zakázal pobyt cizinců v ČR s výjimkami v případě cest do zaměstnání a škol, nezbytných cest za rodinou či svými blízkými, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo například na svatbu či pohřeb.