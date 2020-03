Kdo skoro neumírá, ten si počká. První koronavirový test je i za týden

Třiačtyřicetiletá Diana B. se po příjezdu ze severu Itálie, kde byla se svou kamarádkou, necítila nejlépe. Týden v kuse měla teploty, silnou bolest hlavy, svalů a zimnici. „Ale nebylo to extra závažné. Řekly jsme si (s kamarádkou), že to má lehký průběh, tak to budeme nadále sledovat,“ popisuje Diana.

Kvůli podezření na koronavirus se snažila dovolat na příslušné linky. Marně. Nakonec se proto uchýlila i k lince 112. Tam ji odkázali na hygienu, kam se jí po celém dopoledni podařilo dovolat také. „Tam nás ale zase odbyli s tím, že pokud nemáme příšerné příznaky a v podstatě neumíráme, tak nic,“ pokračuje žena.

Ženy se proto rozhodly využít i linku 155. Právě tam narazily na operátorku, která jim řekla, že by se měly co nejdříve otestovat a odkázala je na epidemioložku. „Ta nás okamžitě indikovala jako případy na odběr. Jak symptomy, tak lokalitou, kterou jsme navštívily,“ říká Diana.

Ve čtvrtek ráno pak epidemioložka slíbila, že ženám přijede odebrat vzorky sanitka. Nikdo však nebyl schopný odhadnout, kdy. „Když jsem se ptala, jestli přijede sanitka za tři dny, tak mi operátorka řekla, že nechce slibovat,“ uvedla Diana. A tak začalo čekání na sanitku – a ta za nimi nepřijela ani v době tohoto rozhovoru, v úterý odpoledne.

Ženy začalo postupně trápit také pálení na průduškách. „Člověk se necítí dobře a ví, že něco není v pořádku,“ doplňuje Diana. Sama trpí ještě astmatem, což z ní dělá rizikovou skupinu. „Nakonec jsme opakovaně volaly na epidemiologii, kde nám řekli, ze čekání na sanitku týden je realita,“ pokračuje.

„Psalo mi opravdu hodně lidí, že jsou na tom stejně. Že čekají či se ani nedovolali,“ dodává. Kvůli situaci jí telefonoval i premiér Andrej Babiš, na sanitku však stále čeká dál.

Několikadenní cesta k pozitivním testům

S problémy s testem se setkal i Pavel J. Do odběrového stanu v Ústřední fakultní nemocnici se vydal kvůli kontaktu s nakaženým.

„Oba (s manželkou) máme zvýšené teploty, oba trpíme pocitem slabosti, kašlem a dalšími příznaky respiračního onemocnění. Oba jsme přišli do kontaktu s rizikovými lidmi, přičemž já dokonce s pacienty s potvrzenou nemocí, či jsem přišel do kontaktu s hasiči, kteří jsou nyní v karanténě. Manželka je zdravotní sestra a v rámci své práce přišla do kontaktu se stovkami lidí,” řekl serveru Novinky.cz.

Setkal se však s odmítnutím – pokud se přímo nevrátil z rizikové oblasti či nemá vysoké horečky, má jet domů. Testů se tak dočkal až ve chvíli, kdy se celá situace medializovala. A ty vyšly pozitivní.

Otestovat se můžete, ale za 9000 korun

Barbara P. vyrazila s rodinou v polovině února lyžovat na sever Itálie, do Sappady. Po necelém týdnu se u ní objevila horečka a střevní chřipka, následně stejné příznaky postihly i jejího manžela.

„Volala jsem tedy na hygienu, a ta mi řekla, ať jsem v karanténě a jen se pozoruji. A že 22. února epidemie v Itálii ještě naplno propuklá nebyla,“ přiblížila Barbara. Sappada, ležící jen několik kilometrů od Benátska, také tehdy ještě nespadala do výčtu rizikových oblastí v Itálii.

Celou rodinu mezitím postihl kašel a rýma. Před týdnem se horečky objevily i u tříletého syna. Barbara proto volala záchrannou službu, která ji přesměrovala na hygienu. „Ti mi zase jen řekli, ať se pozorujeme, že sanitka nepřijede. Nebo ať si tam jedeme, ale ať si ty testy zaplatíme. Přitom za celou rodinu by mě to stálo 9 000 korun,“ doplnila.

Pomocí léků a zábalů horečka po několika dnech ustoupila, kašel a rýma však přetrvávají. Rodina proto i nadále zůstává doma a čeká, co se bude dít.