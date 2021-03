Kardiologové představili „malou revoluci“, která vrátí pacienty do života

„Ischemická choroba srdeční je stále zabijákem číslo jedna. Prodloužila se doba života, což je skvělé, ale neprodloužila se doba života ve zdraví,“ říká předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart. Vyšší kvalitu života by současní kardiologičtí pacienti mohli mít i s příchodem nových léků na ředění krve místo warfarinu, který léčbě dlouhodobě vévodí.

Warfarin, který v Česku používá zhruba 700 tisíc lidí, je výrazně levnější než jiné léky a je také plně hrazený pojišťovnami. Ty teď budou hradit i NOAC léky, které se doteď podávali jen těm pacientům, kteří warfarin prokazatelně špatně snášeli. Česko je jednou z posledních evropských zemí, která NOAC léky uvolnila jako možnost první volby.

„Bude to mít velký a pozitivní dopad na léčbu pacientů v každodenní klinické praxi. Výhodou NOAC je rychlost účinku a bezpečnost, kdy lidé například nebudou muset dodržovat omezující dietní opatření,“ popisuje přednosta I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc Miloš Táborský.

Nejvíce by nové léky měli ocenit pacienti s fibrilací síní, kdy se mohou v srdci tvořit krevní sraženiny, které při uvolnění mohou způsobit například mrtvici. Nové NOAC léky mají podle Táborského mnohem rychlejší nástup, než tomu je k warfarinu.

„U těchto lidí jsme museli vždy zahájit léčbu warfarinem a trvalo několik týdnů, než jsme dosáhli léčebné hladiny léků. A to ještě ne u všech. Nyní, při splnění určitých podmínek, můžeme zahájit léčbu nemocného okamžitě moderním a bezpečným lékem, kdy je účinnosti dosaženo zpravidla již za 2 až 4 hodiny po podání první tablety, a okamžitě je zaručena maximální možná ochrana před závažnými následky,“ vysvětluje Táborský.

Očkování pro kardiologické pacienty

Prodělání nemoci covid-19, která nejvíce postihuje plíce, se na těle projevuje i na srdci a cévách. Předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart upozorňuje, že kyslík potřebují všechny orgány.

„Myokard je lačný po kyslíku, takže spolu s onemocněním plic tam souvislost je. Kvůli nemoci covid-19 může dojít i k zánět výstelky cév, tedy endotelu, krev se může srážet na kritických místech, je toho hodně. I někteří kardiologičtí pacienti tak dnes patří mezi ohroženou skupinu. Od minulého týdne dávají kardiologické ordinace pacientům kód, kdy se bez ohledu na věk mohou zařadit do očkovacího programu,“ dodává Linhart.

A zájem byl hned od počátku obrovský. Už v minulém týdnu čelili lékaři náporu zájemců, případně jsme to i sami doporučovali. S odmítnutím se podle Linharta setkali jen málokdy. Očkovací termíny dostávají v řádu dnů.

Podle dostupných dat poklesl v roce 2020 počet infarktů o 14 procent, k čemuž podle předsedy České kardiologické společnosti skutečně mohlo dojít, ale zkušenosti hovoří jinak.

„Pravděpodobně šlo spíše o zanedbané léčení prodělaných infarktů. A částečně za to můžeme i my, protože jsme říkali ‚nechoďte do ordinací, volejte svým lékařům a podobně‘, ale důrazně jsme nedodali to, že pacienti s bolestí na hrudi musí vyhledat lékařskou pomoc. Teď objevujeme nezachycené prodělané infarkty v ordinacích,“ říká.

Do počtu a nárůstu kardiovaskulárních nemocí se promítne také fakt, že lidé budou mít horší finanční situaci, protože s tím úzce souvisí i prevence.

„Je to zdravé jídlo, pravidelný pohyb a další aktivity, které byly během roku značně omezené. Lidé na home office přibírají na váze, stejně tak děti. Kromě kardiovaskulárních onemocnění bude přibývat také případů diabetu,“ dodal Aleš Linhart.

Léčba warfarinem je složitá i z pohledu dávkování, během epidemie koronaviru lidé zanedbávaly pravidelné prohlídky. Warfarin se také negativně projevuje na funkci ledvin. Efekt nových léků by tak měli vidět i jiné lékařské obory. I tak ale bude pro některé pacienty i nadále jedinou možnou volbou a na nové léky nebudou moci přejít všichni, upozorňuje předseda České internistické společnosti Richard Češka.