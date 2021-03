Hluk z rekonstrukcí ruší lidi na home office. Zakázat je nelze, říká právník

„Bydlím v panelovém domě, kde v současnosti probíhají minimálně 3 rekonstrukce bytů, o kterých vím. S partnerkou jsme oba na home office, já po pokynu zaměstnavatele, partnerka z důvodu karantény. Už měsíc to tady vypadá, jak kdybychom byli na stavbě - chvějící se podlaha a sbíjení je zde na každodenním pořádku. V těchto podmínkách se nedá pořádně žít, natož duševně pracovat,“ popisuje Michal Černý práci z domova.

Jde ovšem o začarovaný kruh. Pokud mají byty typu SVJ, tedy Společenství vlastníků jednotek, rekonstrukci ohlášenou, má majitel volnou ruku. Rekonstruovat může, ale je důležité, aby nezasáhl bez schválení ostatních vlastníků do společných prostor.



„Nesmí také ztížit jinému vlastníkovi jeho práva. K rekonstrukci nepotřebuje souhlas ostatních vlastníků, ale musí úpravy a jejich rozsah oznámit. Ještě před zahájením prací má předložit stavební dokumentaci, pokud se to podle předpisů vyžaduje, a také umožnit zástupci SVJ po předchozí domluvě přístup do bytu. To kvůli kontrole, jestli úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nějak nemění společné části,“ říká František Lebl, který je předsedou Sdružení bytových družstev.



Právník: Pro omezení staveb nevidím prostor

Pro rekonstrukci jsou tak důležité stanovy, které SVJ má, proto se může v některých případech lišit a povolení je u některých společenství potřeba a u jiných ne.



Současná opatření, které vláda v souvislosti s koronavirem vydává, se zdůvodňují například snížením koncentrace lidí, menšímu pohybu lidí, které mají snížit šíření nákazy. V současnosti neexistuje žádné zvláštní opatření, které by omezovalo možnost provádění rekonstrukcí a jiných hlučných prací v době pandemie či za nouzového stavu. Pro omezení rekonstrukcí bytů podle právníka Ondřeje Dostála nedávají opatření prostor.



„I když s těmi lidmi hluboce soucítím, protože se na práci skutečně velmi špatně soustředí při bourání zdí nad hlavou. Nicméně v souvislosti s epidemií koronaviru a nařízené práce z domova nevidím možnost, jak by se mohly rekonstrukce bytů omezit či dokonce zakázat,“ vysvětluje Dostál.

Stručně řečeno nejdou rekonstrukce bytů zakázat jen proto, že to lidem vadí. Podle Dostála je to sice náročné, ale povolené. „Navíc si myslím, že možnosti k úpravám bytů v této situaci lidé naopak využijí,“ dodal.



Hlavní jsou hygienické limity

Podle advokátky Terezy Drastichové ze společnosti Sedlakova Legal je tak pro rekonstrukci důležité, aby stavaři dodržovali platné zákony.



„Vlastník se musí zdržet všeho, co nad míru přiměřenou místním poměrům omezuje ostatní vlastníky nemovitostí. Dále je potřeba mít při provádění prací na paměti dodržování hygienických, především pak hlukových limitů a domovních řádů či jiných předpisů, který mohou provádění hlučných prací dále omezovat,“ doplnila Drastichová.