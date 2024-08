Senát schválí možnost korespondenční volby pro Čechy v zahraničí

Korespondenční volbu ze zahraničí budou moci využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. A to u voleb do Sněmovny, do Evropského parlamentu i při výběru prezidenta. Poprvé mají mít Češi v cizině šanci hlasovat dopisem už příští rok při volbách do Sněmovny.

Když někdo odvolí korespondenčně a rozmyslí si to, má mít možnost ještě později volit ve volební místnosti a započítá se jen jeho později osobně odevzdaný hlas.

Česko je jednou z posledních zemí Evropské unie, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají.

Korespondenční hlasování by se mohlo teoreticky týkat až půl milionu českých občanů žijících v zahraničí. Jde o Čechy dlouhodobě usazené v zahraničí, ale i o ty, kteří vyrazili do ciziny kvůli studiu nebo zaměstnání. Při volbách do Sněmovny v roce 2021 jich hlas odevzdalo zhruba 13 200.

Opoziční ANO a SPD mají má ke korespondenční volbě výhrady. Tvrdí, že hlasování poštou nezaručuje dodržení zásady o rovnosti, přímosti a tajnosti hlasování.

I kdyby po příštích volbách uspěla opozice tak, že bude moci sestavit vládu, bude mít minimální možnost zákon změnit. Změnu volebních pravidel totiž musí schválit ve stejném znění obě komory parlamentu. A v Senátu má ANO naprosto marginální zastoupení, SPD nemá senátora ani jednoho.

Hnutí ANO neprosadilo ve Sněmovně odklad účinnosti zákona až na rok 2026 ani to, aby se možnost korespondenčního hlasování netýkala voleb do Evropského parlamentu. Bývalá vláda Andreje Babiše měla umožnění korespondenční volby ve svém programovém prohlášení, ale ANO na to pak změnilo názor.

Senátoři využijí výročí okupace bývalého Československa vojsky někdejší Varšavské smlouvy rovněž ke schválení novely, která má rozšířit okruh žadatelů o vydání osvědčení účastníka protikomunistického odboje.

Nejistá je podoba novely, která má okruh významných dnů rozšířit o Den samizdatu, tedy neoficiálních tiskovin v totalitních režimech. Podle sněmovní verze by měl připadat na 12. října, část senátorů chce místo toho 27. duben. Senátní výbor pro lidská práva žádá povýšit 24. červen na Den památky obcí a sídel vyhlazených během nacistické okupace a souběžně i na Den Orla, tedy katolické sportovní organizace.

Senátoři mají posoudit i zmírnění podmínek pro slučování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Senátní zdravotnický výbor doporučil zmírnění podmínek pro případné slučování zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Chce upravit novelu o změně sledování ochranných limitů pro doplatky částečně hrazených léků. Navíc doporučil zavést rozhodování o úhradě vakcín pro nepovinná očkování ze zdravotního pojištění ve správním řízení.