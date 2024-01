Nejsem si jistý, že korespondenční volba je správně, říká ústavní právník Gerloch

„Například tím, že se hlasovací lístky dávají předem do domácností voličům. Ti je samozřejmě mohou pak za hlasovací plentou vyměnit za jiné, ale také nemusí,“ zmínil jeden z příkladů a podotkl, že je zde možnost přijmout opatření, kdy by se hlasovací lístky rozdávaly až ve volební místnosti, což by ale pro voliče bylo méně pohodlné.

Zdůraznil, že hlavním problémem korespondenční volby není tajnost hlasování, ale riziko, že by někteří hlasovali jménem jiného občana. Připustil, že ani v současné době není možné úplně eliminovat rizika výměny hlasovacích lístků, například v rodině, ale je podle něj třeba rozlišovat právní překážky výkonu volebního práva od faktického stavu.

„Přičemž právní překážky jsou stanoveny v zákoně,“ vysvětlil Gerloch. Z právního hlediska tak nemůže být nikomu s českým občanstvím odepřeno hlasovat, nicméně není povinností vytvářet voliči stoprocentní komfort.

„A to se netýká jen českých občanů v zahraničí, ale i u nás. Leckdo totiž žije mimo své trvalé bydliště, takže i on musí jet nějakou dobu, aby mohl hlasovat,“ dodal.

Právní teoretik proto navrhuje přemýšlet o úpravě Ústavy a Listiny základních práv a svobod, která by reflektovala nové způsoby hlasování. Přesto zdůrazňuje, že taková změna by vyžadovala kromě shody v obou komorách Parlamentu také podporu veřejnosti.