Korespondenční volba je schválená. Kdo smí volit na dálku, jak a kdy poprvé?

Novelu zákona, která umožní Čechům žijícím v cizině hlasovat korespondenčně, podepsal ve středu prezident Petr Pavel. Poprvé by tak mohli čeští občané využít tuto možnost už ve volbách do Poslanecké sněmovny na podzim příštího roku. Co vše je potřeba udělat před korespondenční volbou? Přinášíme odpovědi na hlavní otázky.