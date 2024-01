ANO tvrdí, že chce obstrukcemi přimět koalici k jednání o kompromisu

Jako alternativu předseda stínové vlády ANO, místopředseda Sněmovny Karel Havlíček zmínil možnost rozšíření počtu míst, kde lze v zahraničí volit.

„Dlouhé rozpravy vedeme, abychom je donutili přijít k jednacímu stolu a hledat kompromisní řešení,“ řekla ve čtvrtek dopoledne po jednání stínové vlády ANO šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

My vlastně děláme Piráty, řekl Vondráček

„Já bych chtěl říct, že tomu se říká filibuster. Podle Wikipedie je to politická zdržovací taktika, spočívající ve dlouhém řečnění. To je normální, že my mluvíme déle,“ hájil ve středu večer obstrukce ANO bývalý předseda Sněmovny za ANO Radek Vondráček.

„To záhadné slovo filibuster pochází z francouzského flibustier, což je zkomolenina nizozemského slova vrijbuiter a znamená to původně pirát, takže my tady vlastně dneska děláme piráty, a to by vám mělo být sympatické,“ vtipkoval Vondráček. Piráti jsou totiž jednou z pěti stran vládní koalice.