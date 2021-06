KOMENTÁŘ: Zhoubný bacil aktivismu ve státních institucích

Těžko už dnes říci, kdy a kde to začalo, ojedinělé pokusy úřadů a úředníků aktivně vstupovat do politiky tu asi byly vždycky. Ale s tím, co se na některých státních institucích děje dnes, se to nedá vůbec srovnat.

Asi nejvýraznějším a nejvíce personalizovaným projevem aktivismu v nějaké nezávislé státní instituci je v posledních měsících a letech Ústavní soud.