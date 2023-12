GLOSA: Fialovo bude líp? Místo lakování narůžovo měla přijít sebereflexe

Poslechnout si na svatého Štěpána hlavu státu, zejména kdyby šlo o řeč moudrou a oduševnělou (což se ale ani za Miloše Zemana nedělo), by občan unesl, ale poslouchat vládní svodku premiéra je trochu jako si ve sváteční den pustit do obýváku předsedu statistického úřadu či ředitele obchodní inspekce. Ale to je věc vkusu, víc jde přirozeně o obsah. Premiér poděkoval občanům a pochválil je, jak dobře zvládli všechny krize, které na nás dopadly zvenčí a s nimiž jeho vláda účinně bojovala a příkladně plnila vládní program. A slíbil, že už bude líp…