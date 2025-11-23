„Nejstarší automobilka ve střední Evropě a druhá nejstarší na světě,“ stojí na webu továrny Tatra Kopřivnice. A právě s továrnou slavné značky Tatra souvisel bouřlivý rozvoj města Kopřivnice ve dvacátém století. Snad všechno, co se v Kopřivnici odehrálo, se nějak týkalo života továrny a nejinak tomu bylo i ve dnech sametové revoluce před šestatřiceti lety.
Paměť národa
Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracovali Tomáš Netočný, Petra Sasinová a Michal Šmíd.
Paměť národa si tradičně v listopadu připomíná ty, kteří bojovali za naši svobodu. Už jedenáctým rokem proto pořádá veřejnou sbírku na podporu válečných veteránů a dalších bojovníků za svobodu. Symbolické květy vlčího máku najdete po celý měsíc v knihovnách, kavárnách či obchodech.
Čtyři aktéři tehdejších událostí, kteří poskytli svá svědectví, v době pádu komunismu a přerodu do svobody pracovali na různých pozicích v Tatrovce. Všichni se shodují, že pro úspěch sametové revoluce v Kopřivnici bylo klíčové, nakolik se do generální stávky vyhlášené na 27. listopad zapojí zaměstnanci místní automobilky.
Zmizelá Kopřivnice
Jiří Novák vzpomíná na „starou Kopřivnici“ s nízkými domky, zahradami a téměř prázdnými ulicemi, kde si děti hrály hokej. Tento svět zmizel v 70. letech, kdy RVHP rozhodla o výrazném rozšíření výroby nákladních aut. Staré centrum bylo zbouráno a nahradily ho paneláky; město se změnilo v mladé průmyslové sídlo, které rostlo spolu s Tatrou.
„Kopřivnice, to bylo takové město mladých, vyrostla na Tatře, starousedlíků byla menšina,“ líčí Radomír Burša, rodák z vesnice na Slovácku. Lubomír Sazovský vyrůstal v nedalekém Frenštátu poznamenaném přítomností sovětské okupační armády a Petr Boháč pocházel z Vlčovic, kde téměř všichni pracovali v Tatrovce.
Osudy těchto čtyř mužů se spojily během několika listopadových dnů, kdy překonali všudypřítomný strach a svým malým dílem přispěli ke konci režimu, který každému z nich nějakým způsobem otravoval život.
|
Poroba je horší než smrt, hlásal na Albertově autor Dračího doupěte
Vedle tatrovácké fabriky sehrál v tehdejší Kopřivnici významnou roli také M-klub. Vznikl na začátku 80. let v bývalém krytu pod ubytovnou zvanou Včelín. Malý sál pro zhruba 70 lidí se stal centrem neoficiální kultury – amatérských divadel, písničkářů na hraně legality i poslechových pořadů Jiřího Černého či Jana Rejžka. Postupně přešel pod Závodní klub ROH a jeho předsedou se stal Lubomír Sazovský, jinak technik v tatrovácké energetice.
Jiří Novák měl k M-klubu blízko – v Tatrovce spravoval podnikové komunikační sítě a v klubu pomáhal se zvučením. Do klubu občas zavítal i mladší dělník Petr Boháč, i když v 80. letech dával přednost heavy metalu a s kamarády pomáhal s kouřovými efekty pro tehdy populární ostravskou kapelu Citron. Zcela jiný život vedl Radomír Burša: toužil závodit v autech, ale kvůli financím to vzdal a zapojil se do místní samosprávy, později se dokonce stal poslancem Městského národního výboru.
Místo koncertu svědectví z Národní
O tom, co se stalo 17. listopadu na Národní třídě, se většina z nich dozvěděla z vysílání zahraničního rozhlasu, oficiální československá média o dění informovala velmi kuse a velmi zkresleně. Boháč zaznamenal zprávu o údajném úmrtí Martina Šmída a rozhodl se zapálit za oknem sídlištního bytu svíčku. Vzpomíná, jak den ode dne svíček v oknech zvolna přibývalo.
V pondělí 20. listopadu měl v M-klubu hrát písničkář Jan Burián, který měl na ty dny naplánované turné po severní Moravě (17. listopadu byl podle vlastních vzpomínek v Ostravě). Divákům však oznámil, že hrát nebude, přidává se ke stávce umělců a radši jim poví o aktuální situaci s tím, že kdo u toho nechce být, může jít domů. „Skoro nikdo neodešel,“ líčí Sazovský, který pak o „nekonání“ koncertu musel sepsat hlášení.
Na konci osmdesátých let si stále více Čechů a Slováků mohlo dovolit domácí videopřehrávač. Díky poměrně snadnému kopírování tak vznikl informační kanál k šíření obsahu, který oficiální masmédia lidem z různých důvodů nemohla nabídnout.
Vedle akčních filmů nebo aktuální produkce světové pop music se tak šířily i trezorové filmy, lidé z disentu začali produkovat Originální videožurnál. Pro konec 80. let se staly typické videoseance – lidé, kteří doma měli videopřehrávač, sezvali své přátele a o nejnovější obsah získaných videokazet se podělili.
|
Tatra si připomíná 170 let své existence. Vše začalo kočáry Ignáce Šustaly
Novák říká, že se mu v týdnu po 17. listopadu povedlo od pražského kamaráda Martina Linky sehnat VHS kazetu se záznamem zásahu z Národní třídy. „Pracoval jako kameraman pro Československý svaz tělesné výchovy a sportu a měl přístup k technice, na které dělal kopie,“ vypráví a líčí, jak kazetu vždy půjčil někomu ze známých a ten jí doma na videu pustil dalším lidem.
Po nějakém čase se povedlo zprovoznit televizi s videopřehrávačem v kopřivnickém knihkupectví, které bylo umístěno poblíž hlavní vrátnice Tatrovky. „Před obchodem se ihned začali shlukovat lidé a hleděli na to, co se vlastně v Praze stalo.“
„Velká improvizace“ na náměstí
Patrně ve čtvrtek 23. listopadu se konalo v kopřivnickém M-klubu neveřejné setkání místních svazáků se soudruhy z vedení města a Tatrovky, účastnili se ho i zástupci Klubové rady M-klubu. Svazáci pozvali zástupce pražských studentů, kteří předtím chtěli informovat o aktuální situaci v Praze zaměstnance Tatry, ale do fabriky je nepustili. V M-klubu pak popisovali, co se stalo na Národní třídě.
Pamětníci se shodují, že jednání, ve kterém nebyla nouze o ostré výměny názorů, se nikam neposouvalo, studenti nesměli přečíst svou rezoluci a soudruzi zůstali zakopáni ve svých pozicích a omílali doktríny o spiknutí západních ideodiverzních centrál. Byl to nejspíš Boháč, který tehdy řekl: „Pojďme na náměstí, cestou koupíme svíčky a zapálíme je.“ A tak se i stalo.
Několik lidí se tedy vydalo na dnešní Masarykovo náměstí. Sešel se tam prý docela početný dav, ale setkání nemělo žádný řád, ani program. Právě tady se potkali Boháč, Burša a ostatní a převzali iniciativu. Na náměstí nakonec zazněl jasný vzkaz: „Sejdeme se tu zítra v sedm a my zajistíme ozvučení.“
„Byla to jedna velká improvizace,“ vzpomíná na tehdejší dění Boháč. Aktivisté rozhodli, že uspořádají demonstraci, ale bylo potřeba jí dát obsah. Burša nejspíš právě tehdy sedl do své škodovky a vydal se na otočku do vzdálené Prahy do centrály Občanského fóra, aby sehnal potřebné informace, letáky, plakáty…. „Moje auto najelo v době od 23. listopadu do 22. prosince mezi Kopřivnicí a Prahou pět a půl tisíce kilometrů,“ bilancuje.
„Kdyby se někdo díval z vrtulníku, tak to bylo takové rozvrstvené,“ vzpomíná Sazovský na první organizovanou manifestaci na kopřivnickém náměstí. „Byli tam ti, kteří mluvili na takovém stupníku, těsně u nich bylo pár lidí, kteří je podporovali, kteří do toho šli po hlavě a provolávali hesla. Pak byl takový odstup, kde byla další masa, která s tím souhlasila, ale tak potichu. Přes chodník bylo další množství lidí, jejichž chování bych popsal: Radši se k tomu moc nebudeme znát.“
Manifestace neměla úřední povolení, ozvučení byla partyzánská akce Jiřího Nováka, který měl ze své pozice přístup ke všem okruhům obecního i tatrováckého místního rozhlasu. Vzpomíná, jak stál na náměstí na dohled od skupinky místních funkcionářů, kteří zpovzdálí sledovali dění. „Který h*jzl jim to dovolil? To se musí vyšetřit,“ hřímali prý soudruzi. „Tak to asi už v pondělí nemusím do práce,“ obával se Novák možného trestu.
Na pondělí 27. listopadu byla vyhlášena generální stávka pod heslem „konec vlády jedné strany“ a pro její úspěch bylo klíčové zapojení velkých továren. Tatra Kopřivnice tehdy zaměstnávala víc než 10 tisíc lidí. Dva dny předtím se sice na pražské Letenské pláni sešly statisíce demonstrantů, setkání už přenášela televize i rozhlas, komunisté se ale všude vzdát nechtěli.
„Ve fabrice byli milicionář, tvrdé jádro komunistické strany, měli tam celý barák a každou vrátnici hlídali se samopalem a čekali,“ líčí tehdejší atmosféru Petr Boháč. Aktivisté se snažili ještě v noci oblepit cesty k továrně plakáty a letáky, aby si je mohli přečíst zaměstnanci jdoucí na ranní směnu. „Na vrátnici fabriky stáli milicionáři v civilu a rozdávali úplně jiné letáčky. Bylo na nich: ‚Dnes chcete stávkovat, zítra budete trpět bídou,‘“ vzpomíná na protiakci komunistů Novák.
Soudruha ředitele se naposlouchali dost
V Tatře Kopřivnice se tehdy pracovalo nepřetržitě na tři směny a generální stávka měla proběhnout v pondělí 27. listopadu od 12 do 14 hodin. Organizátoři se rozhodli, že ti, kteří byli zrovna v práci, se přidají v areálu továrny a ostatní se sejdou na náměstí. Burša vzpomíná, jak se spolu s Boháčem vydali v pondělí brzy ráno vyjednávat s generálním ředitelem automobilky Jiřím Tichavským. Kromě něj na ně čekali i ředitelé všech sedmi závodů a předseda podnikového výboru KSČ. Bylo jim už jasné, že zastrašování zaměstnanců moc nepomohlo a stávce nezabrání, ale snažili se ji aspoň oslabit.
Generální ředitel nás nutil, abychom na sebe vzali odpovědnost za případné úrazy, které mohou při srocení tisíců lidí nastat. To jsme odmítli. Také chtěl, aby stávka nebyla v jednom prostoru, ale na každém závodě samostatně. To jsme také nepřipustili už proto, že jsme ani neměli tolik řečníků,“ vzpomíná Burša.
Začátek byl sice rozpačitý, ale když z improvizovaného pódia – korby nákladního auta – zazněly první projevy, zaměstnanci na dvoranu fabriky přišli. „Viseli i na sloupech a požárních žebřících. Nebylo kam šlápnout.“
Radomír Burša na poslední chvíli zarazil vystoupení generálního ředitele, kterému někdo z kolegů slíbil, že může mít úvodní slovo. „To byl totální nesmysl. Stávku jsme organizovali my. Oni ji nechtěli. Ředitel Tichavský byl navíc vynikající rétor a měl jsem obavy, co by mohl lidem nakukat. Řekl jsem, že ředitel bude mluvit jedině přes mou mrtvolu. Někdy v průběhu programu nakonec, myslím, slovo dostal, ale nikdo ho už nechtěl poslouchat. Za ty roky se ho naposlouchali až dost,“ říká.
Jiří Novák má dodnes uchovaný audiozáznam projevů, které zazněly během generální stávky v Kopřivnici. Z tři dekády starého záznamu je slyšet hlas Lubomíra Sazovského. „Já bych chtěl ještě něco říct. Domluvil jsem se tady se studentem a přislíbil, že se pokusí zavolat do Rozhlasu nebo do televize, aby v Praze bylo vysíláno, že Tatra stávkovala.“ Z davu zazní hromové ano a skandování: „To my chceme!“ Cesta k přerodu společnosti se tak otevřela i v severomoravské Kopřivnici.