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Nedávno jste byl s vicepremiérem Karlem Havlíčkem na Ukrajině. Řekl jste, že Česko v civilní obnově pokračuje za Babišovy vlády přinejmenším ve stejném rozsahu jako za Fialovy. Proč tedy zároveň říkáte, že se Česko v pomoci Ukrajině stává černým pasažérem? To je trochu protimluv, ne?
Protože jsou tu dvě roviny. Jedna je bilaterální, kde v oblasti civilní obnovy skutečně došlo k navýšení finančních prostředků na pojištění exportu prostřednictvím EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, tedy státní pojišťovna chránící české vývozce před riziky spojenými s exportem – pozn. red.). Došlo také ke spuštění několik let připravovaného programu záruk.
Vedle této čistě české roviny je tu ale ještě evropská finanční, ekonomická a vojenská podpora, která je pro Ukrajinu extrémně důležitá. A v té evropské rovině je Česko černým pasažérem, který nejenže nechce přispívat, ale snaží se tyto snahy i blokovat. To má na Ukrajinu mnohem větší dopad než to, co bychom mohli poskytnout na bilaterální úrovni. Na Ukrajinu jsme přijeli s dosud největší podnikatelskou misí, bylo tam skoro 60 podnikatelů. Ucházeli jsme se, někdy i úspěšně, o kontrakty financované z peněz, které se zároveň naše vláda snaží Ukrajincům zablokovat v rámci půjčky nabízené Evropskou unií.
Myslíte si, že by Česko mohlo v dohledné době svůj postoj změnit?
Část vládních politiků se na to dívá velmi pragmaticky a racionálně, část ideologicky. Dává stranou zjevné ekonomické zájmy Česka a českých podnikatelů, jen aby mohla říct, že Ukrajinu nepodporuje. Když pominu SPD a podívám se na hnutí ANO, z průzkumů veřejného mínění ani nevyplývá, že by převážná většina jeho voličů byla protiukrajinská. Jde tedy spíše o nějaké osobní protiukrajinské pohnutky.
Ale přitom tam peníze dáváme.
A snažíme se, aby co nejvíce těch peněz skončilo u českých firem, což je naprosto v pořádku. Minulá vláda, v níž jsem byl zmocněncem právě pro tuto agendu, to nedělala jinak. Jenže kvůli některým nešťastným a hrubým formulacím byla v posledních dnech jednou z nejčtenějších zpráv na Ukrajině ta, že český premiér blokuje unijní peníze pro Ukrajinu.
A opravdu je blokuje?
Z vyjádření, která zatím před jednáními dává, to tak vypadá.
Může premiér ještě změnit názor?
Doufám, že jde o vyjednávací taktiku, kterou volí, aby získal více prostředků pro Česko. Musím ale zdůraznit něco, co slýchám především od zahraničních kolegů. Česko je od svého vstupu do Evropské unie čistým příjemcem z unijního rozpočtu. Získali jsme přes 1,3 bilionu korun navíc oproti tomu, co jsme do něj poslali. To je ohromná částka. Nyní Ukrajina napadená Ruskem potřebuje naši solidaritu a spolupráci. Navíc nejde o dar, ale o půjčku. Poté, co jsme získali 1,3 bilionu korun díky solidaritě Němců, Nizozemců a Dánů, se snažíme zablokovat jejich snahu podpořit Ukrajinu, abychom opět získali více pro sebe. To se vůbec nesetkává s pochopením především u Friedricha Merze, kancléře země, která dlouhodobě přispívá do unijního rozpočtu nejvíce. Nechce se nechat vydírat státy, které dlouhodobě čerpají peníze, jež tam Německo posílá, a nyní nechtějí část těchto peněz uvolnit Ukrajině.
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Na druhou stranu ani Německo to nedělá nezištně. Z evropské hospodářské spolupráce také profituje. Třeba na naší levné pracovní síle… Fialova vláda se prezentovala jako jeden z lídrů pomoci Ukrajině. Vy ale upozorňujete, že skutečná přímá pomoc nebyla tak velká. Babišova vláda o pomoci mluví zdrženlivěji, ale v civilní obnově pokračuje přinejmenším ve stejném rozsahu. Kde Fialova vláda slibovala více, než skutečně dělala, a kde naopak Babišova vláda dělá více, než sama říká?
Je to poněkud nesrozumitelná politika. Předchozí vláda se výrazně profilovala jako zastánce Ukrajiny. Mělo to svou symbolickou a politickou rovinu, její čelní představitelé se skutečně vyjadřovali velmi pozitivně a podpůrně. Na civilní obnovu jsme ale dávali opravdu velmi zanedbatelné prostředky a velmi zanedbatelně jsme přispívali ukrajinské armádě z vlastního rozpočtu či vlastní technikou. Výjimkou byl rok 2023, kdy se od ledna do června podařilo z armádních skladů poslat velké množství nepotřebné těžké techniky.
Říkáte ale nepotřebné…
Byla to stará, vyřazená technika, u níž už mnozí počítali s tím, že ji prodají nějaké firmě, která ji následně prodá dál. Česká armáda ji už nepotřebovala.
Prostě rachotiny…
Česká armáda už to nepotřebovala. Paradoxní bylo, že spousta lidí měla zejména v roce 2022 pocit, že z české armády na Ukrajinu proudí desítky tanků. Nebyla to pravda. V roce 2023 už ano, ale žili jsme v určité iluzi, že vláda dělá maximum. Co ovšem tehdejší vláda vedle politické a symbolické podpory udělala, bylo umožnění vzniku mechanismu, který dnes známe jako českou muniční iniciativu.
Mimochodem, tu jste vymyslel vy?
Byl to mechanismus, který jsem vytvořil a s týmem kolegů rozhýbal. Byl relativně jednoduchý, vyžadoval ale propojení desítek lidí po celém světě. Obchodníků a zbrojařů, kteří sháněli munici a další techniku, diplomatů, kteří jednali o povolení jejího vývozu, a lidí zastupujících jednotlivé dárce. Česká vláda nám to nejen umožnila realizovat, ale také tomu politicky pomáhala. Premiér Fiala i prezident Pavel o tom jednali a díky tomu jsme získávali dárce. Mnohdy se nám také podařilo přesvědčit země, které se obávaly, že by vývoz zbraní mohl ohrozit jejich vztahy s Ruskem.
Je opravdu pravda, že se do muniční iniciativy zapojily i země, které jsou jinak spojenci Ruska?
Ne finančně. Tento mechanismus nám ale umožnil získávat zbraně i ze zemí, které byly jinak spojenci Ruska.
Můžete být konkrétní?
Nemohu. Je to jedna z věcí, které jsem kvůli operační bezpečnosti neuváděl ani ve své nové knize V bojovém režimu.
Kolik zemí se do iniciativy vlastně zapojilo?
Maximum finančně přispívajících zemí bylo sedmnáct. Nyní je jich méně, i kvůli tomu, jak se česká vláda vůči Ukrajině profiluje. Mnohé ale vydržely a přispívají dál.
Ve své knize V bojovém režimu jste velmi otevřený a neberete si servítky. O bývalých i současných politicích hovoříte velmi otevřeně. Nebojíte se, že se vám někteří pomstí? Mířím například na bývalou ministryni obrany Janu Černochovou. Jak se vám s ní spolupracovalo?
Než nastoupila do funkce, měli jsme docela korektní spolupráci. Ve chvíli, kdy se rozjela ukrajinská agenda, tak to skřípalo. Vnímal jsem to tak, že se více soustředila na jiná témata z mého portfolia, například na výzkum a vývoj, které tvořily tři tisíciny rozpočtu ministerstva obrany. Na poradách jsme řešili hlavně toto než dodávky na Ukrajinu. Nepřišlo mi to strategické, ale respektoval jsem to. Jakmile jsem odešel z ministerstva obrany a stal se vládním zmocněncem, byly naše vztahy zase korektní.
Pozdravíte se, když se potkáte?
Samozřejmě. Nemám vůči ní žádné negativní emoce. Moc nesleduji, co dělá, a pochybuji, že ona sleduje, co dělám já.
Možná si ale přečetla vaši knihu…
Pokud si ji přečetla, možná se dozvěděla spoustu věcí, které tehdy neřešila nebo je neřešila do takového detailu. Měla samozřejmě i jinou agendu. Je to především kniha z mé perspektivy. Věnuji se procesům, u nichž jsem byl, jednáním s prezidentem, premiérem a jejich ukrajinskými či jinými zahraničními protějšky.
Přešel jste od státu k soukromému sektoru, teď působíte v Hospodářské komoře. Ulevilo se vám? Máte volnější ruce?
Určitě. Relativně volné ruce jsem měl už jako vládní zmocněnec. Měl jsem velmi dobrou podporu české vlády, především premiéra a ministra zahraničí. Úzce jsem spolupracoval s národním bezpečnostním poradcem i našimi službami, za což jsem byl vždycky vděčný.
Nyní ale už nemusím koordinovat celý obrovský aparát státní správy, ministerstva průmyslu, zahraničí, zemědělství či obrany, k tomu byznysovou a diplomatickou agendu. Moje pozice je jednodušší. Vybírám si jednotlivé projekty a jdu po nich. Třináct let jsem sloužil našemu státu a byla to pro mě obrovská čest. Naplňovalo mě to něčím mnohem hodnotnějším, než bylo to, co skončilo na mé výplatní pásce. Velká část mých kolegů to měla stejně. Šlo nám o naši vlajku, abychom ji viděli co nejvýše. Lidé, kteří zůstávají desítky let ve státní službě, jsou v tomto ohledu nepostradatelní.
Co konkrétně jste dohodli při listopadové cestě na Ukrajinu s vicepremiérem Karlem Havlíčkem?
Došlo k posunu v několika velkých obchodních případech. Na téměř šest desítek českých podnikatelů čekaly ve Lvově, Ivano-Frankivsku a Chmelnycké oblasti stovky ukrajinských podnikatelů. Byly navázány desítky obchodních kontaktů. Byl jsem rád, že jsme se společně s prezidentem Svazu průmyslu Janem Rafajem mohli účastnit i vládních jednání. Bylo tam pět či šest velkých obchodních případů, které nebudu zveřejňovat, ale díky jednáním Karla Havlíčka se posunuly.
Jde především o projekty v armádním sektoru?
Dva z nich byly v armádním sektoru, ale spolupráce je mnohem širší. Zmíním například Moravské naftové doly, které jsou největším českým investorem na Ukrajině. Před dvěma lety tam otevřely velkou větrnou elektrárnu, kterou postavily už během ruské invaze. Má výkon 60 megawattů a dodává elektřinu pro 125 tisíc lidí. Šlo o investici za miliardu a půl korun s místním partnerem. Předmětem jednání bylo i to, jak pokračovat v těžbě zemního plynu a ropy.
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V jakých částech Ukrajiny se tyto projekty realizují?
Do okupované části Ukrajiny samozřejmě nikdo investovat nebude. Jeden z těch případů je například v Poltavské oblasti, která leží poměrně daleko na východě. Ambicí je, aby tam Moravské naftové doly těžily co nejvíce. Už nyní tam těží miliony metrů krychlových plynu ročně. Část by mohly dovážet i do českých zásobníků a posilovat tím energetickou soběstačnost Česka. Před dvěma měsíci totiž ukrajinská vláda rozhodla, že povolí export ropy a plynu do Evropy.
Klíčové je asi v tomto ohledu pojištění exportu prostřednictvím EGAP. Bez něj by se české firmy do některých projektů nepustily, ne?
Do spousty případů by bez pojištění nešly. Zdražilo by jim to celý projekt, protože by se musely pojistit někde jinde.
Stalo se už, že česká firma na Ukrajině investovala a ruské bombardování její investici zničilo?
EGAP od začátku pojistil přibližně 105 případů. Poptávka značně převyšuje jeho možnosti, i proto se objem prostředků navyšoval. Zatím ale neeviduje žádnou pojistnou událost.
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V jakých dalších oblastech se české firmy na Ukrajině prosazují? Jde třeba o stavebnictví?
O stavebnictví je zájem, ale ukrajinský stavební sektor je velmi konkurenceschopný a zažívá velký růst. Významné je zdravotnictví. České firmy už částečně zrekonstruovaly více než dvacet ukrajinských nemocnic, především díky penězům Evropské unie a OSN. Dále jde o vodohospodářství, energetiku, výrobce kogeneračních jednotek, plynových turbín či tepelných čerpadel. Mise Karla Havlíčka navíc nebyla letos první. Přibližně každé dva měsíce se koná nějaká podnikatelská mise. Organizuje je česká ambasáda v Kyjevě, případně naše obchodní zastoupení v Dnipru, kde jsme jediným státem s diplomatickým zastoupením.
V knize V bojovém režimu popisujete také nejrůznější prostředníky, kteří se po ruské invazi objevovali kolem obchodů se zbraněmi. Zmiňujete i korupci. Je Ukrajina v tomto ohledu stále problematická?
Určitě.
Když se tedy chcete na Ukrajině obchodně prosadit, musíte mít plné kapsy peněz na úplatky?
To si nemyslím. Korupce je ale jednoznačně něco, na co je potřeba si dávat pozor a čemu je dobré se vyhýbat. Na Ukrajině je korupce viditelná také proto, že proti ní tamní orgány velmi sveřepě bojují. Myslím si, že byl dobrým signálem i případ odchodu Andrije Jermaka, šéfa prezidentské kanceláře, před necelým rokem. Ukazuje to, že platí: padni komu padni. Ani člověk, který je nejblíže prezidentovi, není mimo dosah protikorupčních orgánů.
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Jakou roli dnes na Ukrajině hrají oligarchové?
Oligarchové či bohatí Ukrajinci tam samozřejmě jsou. Velmi často vyzbrojují různé jednotky ukrajinské armády. Jejich pozice se výrazně změnila po velké ruské invazi. Ještě po roce 2014 někteří z nich vyzbrojovali ukrajinské jednotky, zatímco jiní stále obchodovali s Ruskem. Nikoho takového už tam teď nenajdete. Jsou to lidé, kteří odvádějí obrovské daně a finančně podporují ukrajinskou armádu. Nemyslím si, že mají negativní společenskou roli.
Bál jste se někdy na Ukrajině? Nemyslím teď kvůli válce, ale právě kvůli tamnímu zkorumpovanému podnikatelskému prostředí. Měl jste například bodyguarda?
Bodyguard to nebyl, byla to ochranná služba. Vojáci zodpovědní za ochranu představitelů přijíždějících do Kyjeva. Velmi často a rád jsem se ale pohyboval bez jejich přítomnosti. Téměř nikdy jsem se na Ukrajině nebál. O tom je vlastně i název knihy V bojovém režimu. Když jste v bojovém režimu, dochází k určité disociaci, kdy si nepřipouštíte emoce. Ani smutek, ani strach, bohužel ani radost, což není úplně zdravé. Nebál jsem se, ani když vedle mě padaly drony nebo když se na frontě děly ošklivé věci.
A co různé konflikty mezi místními oligarchy, podnikateli či politiky?
Před rokem 2022 to platilo. Pro mě byl samozřejmě kulturní šok, když jsme šli s nějakým politikem na večeři a z jeho auta i z auta za ním vyskákali chlapi, někdy s dlouhými zbraněmi. Přitom šlo třeba jen o poslance, který se pohyboval ve městě, kde se mohlo stát cokoliv. Po roce 2022 ale násilná kriminalita tohoto charakteru dramaticky poklesla. Dříve byla vysoká například v Kryvém Rihu, Dnipru nebo Charkově. To jsou opravdu ostrá města. Dnes se tam ale tyto věci v podstatě už nedějí.
Přesto je to jiné kulturní prostředí, než na jaké jsme zvyklí.
Určitě. Často je ale překvapivé, jak k nám Ukrajinci vzhlížejí jako k určitému modelu, k němuž by se chtěli přiblížit. Vědí, v čem vyrostli a co museli dělat, aby přežili. Ať už tomu říkáme korupce, nebo šedá ekonomika. Ale už takoví být nechtějí. Od začátku říkali, že neumírají kvůli snu být v NATO, ale kvůli snu být součástí Evropy. A to není o nějakém aliančním paktu, ale o způsobu života, který my už dlouho máme. Znají ho, protože k nám rádi jezdí. Chtějí žít v zemi, kde nemusejí každý den někoho uplácet, aby dostali to, co potřebují.
Kolik miliard korun už Česko vydělalo na válce na Ukrajině? Dokážou české firmy využít dobré pověsti, kterou si naše země mezi Ukrajinci vybudovala? Jsou už Ukrajinci připraveni smířit se s faktickou ztrátou části svého území výměnou za ukončení bojů? A má osobně morální problém s tím, že Česko na rusko-ukrajinské válce vydělává? I o tom hovořil zvláštní zmocněnec Hospodářské komory pro Ukrajinu Tomáš Kopečný v Rozstřelu.