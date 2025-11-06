Lepší cesta systémem. Lidem s rakovinou pomohou koordinátoři i nové centrum

  16:12
Pacientům s rakovinou budou od ledna pomáhat koordinátoři péče. Budou ve všech nemocnicích s komplexním onkologickým centrem a jejich úkolem bude zajistit pacientům co nejsnazší cestu zdravotnickým systémem. Pozici koordinátora pomohl prosadit spolek Hlas onkologických pacientů. Ten také v Praze otevře nové Centrum HOP, které nemocným poskytne informace i psychologickou, sociální a právní podporu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Onkologickou diagnózu si v Česku ročně vyslechne zhruba 100 tisíc lidí, každoročně na ni zemře 28 tisíc lidí. Lékaři sice pravidelně upozorňují na včasný záchyt onemocnění, pacienti pak ale často sami bloudí zdravotním systémem a včas se nedostanou k potřebným vyšetřením a léčbě.

To by mohli změnit noví koordinátoři péče, kteří budou od ledna 2026 ve všech Komplexních onkologických centrech (KOC). Jejich úkolem bude spolupracovat s pacientem a koordinovat jednotlivá vyšetření. Od nového roku bude tato pozice podmínkou pro získání reakreditace každého takového centra.

Podle místopředsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů (HOP) Michaely Tůmové půjde o klíčového člověka pro provázení pacienta zdravotním systémem. Jeho role bude důležitá především u takových diagnóz, které rychle postupují, jako například karcinom plic, prsu či slinivky.

Screeningy rakoviny využívá jen 60 procent lidí. Nová kampaň cílí na prevenci

„Zavedení koordinátora péče do každého KOC je milníkem, který pacientům významně pomůže napřímit jejich cestu systémem a zrychlit přístup k diagnostice a léčbě,“ říká Tůmová. „Dívali jsme se, jak to vypadá mimo velká města, v regionech, kde dosažitelnost péče není úplně jednoduchá,“ říká Tůmová a upozorňuje, že zdlouhavé bloudění systémem může být pro pacienta i smrtelné.

„Je tu někdo, kdo vezme toho pacienta za ruku a provede ho celým systémem. Máme skvělá komplexní i regionální centra i odborníky, ale málokdy se stává, že se pacient dostane včas na správná místa,“ vysvětluje Nikol Pazderová, manažerka projektu Bellis, který v HOP zastupuje ženy s rakovinou prsu.

Pro práci koordinátora není podmínkou zdravotnické vzdělání. Podle Marka Rybáře z Odboru zdravotní péče ministerstva zdravotnictví je to proto, aby se šetřily stávající zdravotnické kapacity, které v systému jsou.

Měli velké nádory i metastázy. Novou šanci dala „nevyléčitelným“ terapie na míru

„Je potřeba hlavně zabrat v počátečních fázích, kdy s onemocněním jde něco lépe dělat,“ upozorňuje Rybář. „Nemá to být člověk s papírem a telefonem, ale člověk, který na to má celý systém,“ vysvětluje práci koordinátorů. V některých nemocnicích se začínají testovat také koordinační softwary, který by celý proces ještě víc zjednodušily. Do budoucna by podle Rybáře mohla pomoci také umělá inteligence.

Rybář zároveň upozornil na to, že pokud je blízko KOC zařízení, které má kratší čekací lhůtu na požadované vyšetření, nesmí dané centrum pacienta takzvaně držet u sebe. V takovém případě by jej koordinátor měl odkázat právě na zařízení s kratším termínem.

Nové centrum nabídne pomoc i terapie

Od ledna příštího roku by se v Tyršově domě na pražské Malé Straně mělo otevřít nové Centrum HOP, které nabídne pomoc pacientům napříč diagnózami. Zaměří se na předávání potřebných informací i psychologickou, sociální a právní podporu. Pomoc tu mohou vyhledat nejen pacienti, ale také jejich rodiny a blízcí, k dispozici jim budou i terapie.

Boj proti nádoru prsu vedlo v Česku už sto tisíc žen. Nyní podlehne každá desátá

Na stejném místě už od října běží pilotní program organizace Bellis. Centrum mohou navštěvovat ženy s rakovinou prsu. Podle Pazderové je otevřené každý čtvrtek, jeho pomoc v prvním měsíci fungování zatím vyhledalo téměř 60 žen.

Podle předsedkyně spolku Amelie Šárky Slavíkové je také potřeba se zaměřit na sociální dopady onkologických onemocnění. Často se například setkává s kombinací nemoci, hypotéky a rozvodu, a to hlavně u žen.

„Aktuální změny v sociálním systému, například takzvaná superdávka, jsou složité i pro zdravé občany, tím spíš pro onkologicky nemocné a jejich rodiny,“ vysvětluje Slavíková ze spolku Amelie, který se zaměřuje především na psychosociální péči pro onkologické pacienty. Běžnou součástí onkologické péče by podle ní měla být také psychosociální pomoc.

Slavíková doporučuje lidem například vytvářet finanční rezervy pro zátěžové situace dokud to je možné. Dobré je podle ní také neodkládat zdravotní problémy a komunikovat včas s lékařem.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Za týrání dostali muži podmínky. Jeden pes zemřel, dva se v útulku zotavili

Policisté hledají majitele fenky německého ovčáka, která byla nalezena 1. února...

Zubožená fenka německého ovčáka přivázaná k bráně zemědělského družstva na Vyškovsku přivedla letos v zimě policisty ke dvěma majitelům, u nichž našli ještě další dva psy ve špatném stavu. Oba muži v...

6. listopadu 2025  16:10

Psy měli vyhublé na kost, viní manžele. Měnili jsme krmivo kvůli penězům, hájí se

Manželé stanuli u Okresního soudu Plzeň-město. Obžaloba je viní z týrání...

Případ dlouhodobého týrání dvou psů, kteří zůstávali o hladu a bez vody, začal ve čtvrtek projednávat Okresní soud Plzeň-město. Státní zástupkyně viní pětatřicetileté majitele z týrání zvířat, podle...

6. listopadu 2025  16:08

Internet dále posiluje jako hlavní zdroj sledování videoobsahu, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Po roce se společnost NMS Market Research opět zaměřila na trendy ve sledování videoobsahu. Z průzkumu, který realizovala v září vyplynulo, že internet upevňuje dominanci jako zdroj pro sledování...

6. listopadu 2025

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

6. listopadu 2025  11:21,  aktualizováno  15:48

Pod Zlatými Horami leží zlato za třicet miliard, vytěžit však půjde jen polovina

U Zlatých Hor mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi patřila k...

Ložisko v okolí Zlatých Hor na Jesenicku podle výsledků nového průzkumu skrývá geologické zásoby skoro 11 tun zlata, což je několikanásobně více, než udávaly původní propočty. Aktuální hodnota...

6. listopadu 2025  15:45

Hanau vyděsily hákové kříže namalované lidskou krví. Policie zadržela Rumuna

Téměř pět desítek aut, několik domů i poštovních schránek pomaloval pachatel či...

Německá policie ve čtvrtek zadržela 31letého Rumuna, kterého podezřívá, že pomaloval téměř 50 aut, několik poštovních schránek a několik domů v hesenském městě Hanau lidskou krví. Na mnoha místech...

6. listopadu 2025  13:37,  aktualizováno  15:39

